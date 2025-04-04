4 квітня 2025 року: преподобного Йосипа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прати, прибирати і займатися ремонтом. Якщо сильний вітер весь день — літо буде холодним.

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Що сталося 4 квітня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Йосипа. Коли почалися гоніння за християнами, Йосип ходив містами і підтримував вірян, борючись із єрессю. За це його відправили на острів Крит. Потім він повернувся до Константинополя і заснував там монастир. Бог наділив Йосипа даром чудотворення.

Що сьогодні не можна робити:

прати, прибирати і займатися ремонтом;

ображатися;

пліткувати;

злословити;

займатися рукоділлям;

працювати в саду.

Народні прикмети та повір'я:

мороз — чекайте на багатий урожай пшениці;

якщо піднявся вітер — літо буде холодним;

повільні й темні хмари — до проливних дощів;

на вільсі багато сережок висить — чекайте багатий урожай вівса.

День ангела святкують:

Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Феодор, Фома, Яків.

Народилися 4 квітня:

1965 рік — Роберт Дауні (молодший), американський актор, продюсер і музикант, лауреат премій "Золотий глобус", BAFTA та ін.

1953 рік — Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних і популярних пісень.

Також цього дня:

1768 рік — Філіп Естлі створює перший сучасний цирк для показу трюків верхової їзди в Лондоні;

1932 рік — американський біохімік Чарлз Глен Кінг з університету Піттсбурга вперше виділяє вітамін C;

1949 рік — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписують Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО);

1975 рік — Білл Гейтс і Пол Аллен засновують компанію Microsoft;

2004 рік — офіційно активізують українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.

Також Фокус писав церковний календар на квітень 2025 року.