4 квітня 2025 року: преподобного Йосипа — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прати, прибирати і займатися ремонтом. Якщо сильний вітер весь день — літо буде холодним.
Що сталося 4 квітня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Йосипа. Коли почалися гоніння за християнами, Йосип ходив містами і підтримував вірян, борючись із єрессю. За це його відправили на острів Крит. Потім він повернувся до Константинополя і заснував там монастир. Бог наділив Йосипа даром чудотворення.
Що сьогодні не можна робити:
- прати, прибирати і займатися ремонтом;
- ображатися;
- пліткувати;
- злословити;
- займатися рукоділлям;
- працювати в саду.
Народні прикмети та повір'я:
- мороз — чекайте на багатий урожай пшениці;
- якщо піднявся вітер — літо буде холодним;
- повільні й темні хмари — до проливних дощів;
- на вільсі багато сережок висить — чекайте багатий урожай вівса.
День ангела святкують:
Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Феодор, Фома, Яків.
Народилися 4 квітня:
1965 рік — Роберт Дауні (молодший), американський актор, продюсер і музикант, лауреат премій "Золотий глобус", BAFTA та ін.
1953 рік — Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних і популярних пісень.
Також цього дня:
1768 рік — Філіп Естлі створює перший сучасний цирк для показу трюків верхової їзди в Лондоні;
1932 рік — американський біохімік Чарлз Глен Кінг з університету Піттсбурга вперше виділяє вітамін C;
1949 рік — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписують Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО);
1975 рік — Білл Гейтс і Пол Аллен засновують компанію Microsoft;
2004 рік — офіційно активізують українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.
Також Фокус писав церковний календар на квітень 2025 року.