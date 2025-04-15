Глава компанії Lego і друг короля Данії загинув на гірськолижному курорті

Майкл Гелбі відпочивав на ексклюзивному курорті Верб'є у швейцарських Альпах. І розбився на складному спуску, який відомий своєю крутизною.

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Про це повідомляє Daily Mail.

64-річного данського фінансиста Майкла Гелбі доправили в лікарню на вертольоті після жахливої аварії, але він помер від внутрішньої кровотечі. Він багато років був заступником голови Kirkbi, інвестиційної компанії, що управляє багатомільйонними статками сім'ї власників Лего і контролює світову імперію іграшок.

Він також був давнім другом і довіреною особою королеви Мері та короля Данії Фредеріка і його часто можна було бачити на численних королівських заходах і сімейних урочистостях. Королева вже висловила співчуття, сказавши, що смерть Гелбі це "велика особиста втрата". Дружба короля Данії та фінансиста почалася ще коли Фредерік був спадкоємним принцом і щойно був представлений данській бізнес-спільноті.

Майкл Гелбі з дружиною на королівському прийомі Фото: Instagram detdanskekongehus

Керівник Lego Томас Кірк Крістіансен, який очолює як гіганта з виробництва іграшок, так і сімейну інвестиційну фірму, заявив, що він "глибоко засмучений" втратою свого довіреного заступника і друга.

Відомо, що Гелбі розбився в гірськолижному районі "Чотири долини". Це місце одне з найнебезпечніших місць курорту Верб'є.

Район "Чотири долини" на курорті Верб'є Фото: tripadvisor

Лише день тому там розбився лижник із Британії. Він спускався з перевалу Кляйне-Шайдегг, не впорався з керуванням і впав у струмок Рюхенбах.

Його дістали з води набагато нижче по схилу в селі Гріндельвальд і доправили до лікарні, але він помер від травм.

Рюхенбах і схил поруч із ним популярний не лише серед лижників, а й серед фанатів Шерлока Голмса, саме біля місцевого водоспаду, як писав Конан Дойл, відбулась фінальна сутичка між Голмсом і його заклятим ворогом професором Моріарті.

Нагадаємо, 2022 року, катаючись на лижах в Альпах, загинув відомий актор Гаспар Ульєль. Зірка фільму "Ганнібал: сходження", серіалу "Місячний лицар" і лауреат двох премій "Сезар" зазнав жахливих травм, зіткнувшись з іншим лижником.