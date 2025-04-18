Грандіозна фантасмагорія: рецензія на фільм "Опера!" з Венсаном Касселем

В Україні розпочався показ нетривіальної франко-італійської картини "Опера! Арії під час затемнення" — сміливої інтерпретації міфу про Орфея та Еврідіку. У фільмі режисерів Паоло Джеп Кукко і Давида Ліверморе зіграли Венсан Кассель, Фанні Ардан і Россі де Пальма.

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Про що фільм "Опера! Арії під час затемнення" з Венсаном Касселем і Фанні Ардан

Увазі глядача — сучасна інтерпретація давньогрецького міфу про Орфея та Еврідіку. У день весілля Еврідіка стає жертвою трагічних подій. Нездатний змиритися з втратою, Орфей вирушає за коханою в царство мертвих. Таксист Харон (Венсан Кассель) доправляє Орфея до готелю "Аїд", де йому доведеться пережити численні випробування, осягнути таємниці життя і смерті й, головне, дізнатися, чи зможе він забрати Еврідіку з собою у світ живих.

Трейлер фільму "Опера! Арії під час затемнення"

Знамениту міфічну історію подають в унікальній манері: творці фільму знайшли спосіб симбіозу кіно, опери та високої моди: усі костюми для стрічки пошили дизайнери модного дому Dolce & Gabbana.

На виході картина вийшла свого роду гімном естетичному візуальному ряду, в який ідеально "вплели" найзнаменитіші світові оперні арії.

Перед нами — фільм, сюжет якого розвивається з кінематографічною динамікою, але по суті є музичною театральною виставою.

Творці стрічки вдало винайшли такий собі всесвіт "позачасся", де перетинаються теперішнє, минуле і майбутнє, живі і мертві, дійсність і вигадка.

Царство Аїда представлено в картині розкішним готелем у стилі 1930-х років, який "населений" незвичайними персонажами, покликаними тлумачити Орфею закони світобудови.

Основна канва фільму зіткана з послідовно зібраних оперних композицій — арій Верді, Пуччіні, Генделя — і являє собою барвистий мюзикл.

Фото: Кадр из фильма

Кульмінація сюжету в інтерпретації Лівермора і Гукко — Орфей повинен заспівати "Nessun Dorma" (арія з опери "Турандот" Пуччіні), не забуваючи, для кого він її виконує, щоб врятувати свою кохану. Тільки що назвати порятунком у цьому контексті — загадкова інтрига, яку розкривають глядачам лише в самому кінці.

Зближення театру і кінематографа — певна данина європейським тенденціям, що набирають популярності. У кінотеатрах дедалі частіше можна побачити театральні постановки, і фільм "Опера!" — свого роду відповідь і кульмінація цього симбіозу, готового стати новим жанром мистецтва.

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