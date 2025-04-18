Грандиозная фантасмагория: рецензия на фильм "Опера!" с Венсаном Касселем

В Украине начался показ нетривиальной франко-итальянской картины "Опера! Арии во время затмения"– смелой интерпретации мифа об Орфее и Эвридике. В фильме режиссеров Паоло Джеп Кукко и Давиде Ливерморе сыграли Венсан Кассель, Фанни Ардан и Росси де Пальма.

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О чем фильм "Опера! Арии во время затмения" с Венсаном Касселем и Фанни Ардан

Вниманию зрителя — современная интерпретация древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике. В день свадьбы Эвридика становится жертвой трагических событий. Неспособный смириться с утратой, Орфей отправляется за любимой в царство мертвых. Таксист Харон (Венсан Кассель) доставляет Орфея в отель "Аид", где ему предстоит пережить многочисленные испытания, постичь тайны жизни и смерти и, главное — узнать, сможет ли он забрать Эвридику с собой в мир живых.

Трейлер фильма "Опера! Арии во время затмения"

Знаменитая мифическая история подается в уникальной манере: создатели фильма нашли способ симбиоза кино, оперы и высокой моды: все костюмы для ленты пошили дизайнеры модного дома Dolce & Gabbana.

На выходе картина получилась своего рода гимном эстетическому визуальному ряду, в который идеально "вплели" самые знаменитые мировые оперные арии.

Перед нами – фильм, сюжет которого развивается с кинематографической динамикой, но по сути является музыкальным театральным представлением.

Создатели ленты удачно изобрели некую вселенную "вневременья", где пересекаются настоящее, прошлое и будущее, живые и мертвые, явь и вымысел.

Царство Аида представлено в картине роскошным отелем в стиле 1930-х годов, который "населен" необычными персонажами, призванными толковать Орфею законы мироздания.

Основная канва фильма соткана из последовательно собранных оперных композиций – арий Верди, Пуччини, Генделя – и представляет красочный мюзикл.

Фото: Кадр из фильма

Кульминация сюжета в интерпретации Ливермора и Гукко — Орфей должен спеть "Nessun Dorma" (ария из оперы "Турандот" Пуччини), не забывая, для кого он ее исполняет, чтобы спасти свою возлюбленную. Только что назвать спасением в данном контексте – загадочная интрига, которую раскрывают зрителям лишь в самом конце.

Сближение театра и кинематографа – некая дань набирающим популярность европейским тенденциям. В кинотеатрах все чаще можно увидеть театральные постановки, и фильм "Опера!" – своего рода ответ и кульминация этого симбиоза, готового стать новым жанром искусства.

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