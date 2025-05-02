Кішка Карла Лагерфельда знялася в рекламі швейцарських годинників (фото)

Блакитноока кішка на прізвисько Шупетт, яка була улюбленим вихованцем легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, стала зіркою рекламної кампанії швейцарського виробника годинників Hublot, випущеної на честь 20-річчя його колекції Big Bang.

Related video

Про це повідомляє WWD.

У рекламній зйомці голландського фотографа Карлейна Якобса Шупетт заколисує на руках постать у костюмі, що хизується моделлю Big Bang 20th Anniversary Red Magic, що нагадує про тісний зв'язок між знаменитою кішкою і покійним кутюр'є.

Тварина пильно дивиться на глядача, розвалившись на малиновому шовку з келихом шампанського, повним молока, на тлі і червоним годинником на передньому плані.

Також кішку можна побачити поверх людського силуету в костюмі. Шупетт визирає з бушлата, її погляд спрямований на червоний годинник Hublot на руці людини. Зрештою вона зістрибує, залишаючи своє "тіло" позаду.

"Шупетт втілює непримиренний дух, який втілює Hublo. Її культурний вплив походить з її пристрасної унікальності та сміливої автентичності, якостей, які резонують зі способом життя Hublot. Більше, ніж кампанія, її присутність — це святкування сміливості бути іншим, мужності кидати виклик умовностям, іншими словами, "революційного мислення" Hublot", — розповів генеральний директор Hublot Жюльєн Торнаре.

Випущена 2005 року, перша модель годинника отримала нагороду за найкращий дизайн на Grand Prix d'Horlogerie de Genève, яку вважають "Оскаром" у світі годинникового мистецтва.

"Це була революція в годинниковій справі, ідеальне поєднання традицій і сучасності. Залишаючись вірним цінностям годинникової справи класу люкс, таким як реміснича якість і увага до деталей, Hublot вдалося позиціювати Big Bang як порушника в галузі, яка традиційно бачила мало інновацій у дизайні. Це те, що відрізняє нас", — додав Торнаре.

Хто така Шупетт

Шупетт — бірманська кішка. Вона народилася 19 серпня 2011-го. Того ж року модель Батіст Джіабіконі під час поїздки до батьків на Різдво залишив кішку наставникові та другу Карлу Лагерфельду. За цей час чоловік так прив'язався до милої тварини, що попросив господаря не забирати її назад.

За нею доглядали дві особисті покоївки. Вони розважали кішку і забезпечували бездоганний зовнішній вигляд, стежачи за здоров'ям її шерсті та очей, записували все, що відбувалося з нею, і за дев'ять місяців списали 400 сторінок.

У кішки був особистий iPad. Вона вирушала з кутюр'є на шопінг і їла з порцелянових мисок за одним столом з господарем. У улюблениці дизайнера був особистий кухар і охоронець, який супроводжував її на всі заходи. У приватному літаку дизайнера Шупетт займала місце на колінах у пілота. Її переноскою слугувала сумка Louis Vuitton, а косметичкою — футляр, особисто розроблений господарем. У ньому лежали щітки для догляду та срібний посуд.

Карл Лагерфельд і Шупетт

Після смерті модельєра2019 року турбота про кішку лягла на плечі колишньої домробітниці дизайнера Франсуази Касоте. У Карла Лагерфельда спадкоємців у нього не було. За заповітом усі фінанси дісталися Шупетт, а це — колосальна сума, понад $200 мільйонів.

Раніше Фокус писав, що Шупетт не злюбила Кім Кардаш'ян.