Кошка Карла Лагерфельда снялась в рекламе швейцарских часов (фото)

Голубоглазая кошка по кличке Шупетт, которая была любимым питомцем легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, стала звездой рекламной кампании швейцарского производителя часов Hublot, выпущенной в честь 20-летия его коллекции Big Bang.

Related video

Об этом сообщает WWD.

В рекламной съемке голландского фотографа Карлейна Якобса Шупетт убаюкивает на руках фигура в костюме, щеголяющая моделью Big Bang 20th Anniversary Red Magic, что напоминает о тесной связи между знаменитой кошкой и покойным кутюрье.

Животное пристально смотрит на зрителя, развалившись на малиновом шелке с бокалом шампанского, полным молока, на фоне и красными часами на переднем плане.

Также кошку можно увидеть поверх человеческого силуэта в костюме. Шупетт выглядывает из бушлата, ее взгляд устремлен на красные часы Hublot на руке человека. В конце концов она спрыгивает, оставляя свое "тело" позади.

"Шупетт воплощает непримиримый дух, который воплощает Hublo. Ее культурное влияние проистекает из ее страстной уникальности и смелой подлинности, качеств, которые резонируют с образом жизни Hublot. Больше, чем кампания, ее присутствие – это празднование смелости быть другим, мужества бросать вызов условностям, другими словами, "революционного мышления" Hublot", – рассказал генеральный директор Hublot Жюльен Торнаре.

Выпущенная в 2005 году, первая модель часов получила награду за лучший дизайн на Grand Prix d’Horlogerie de Genève, считающуюся "Оскаром" в мире часового искусства.

"Это была революция в часовом деле, идеальное сочетание традиций и современности. Оставаясь верным ценностям часового дела класса люкс, таким как ремесленное качество и внимание к деталям, Hublot удалось позиционировать Big Bang как нарушителя в отрасли, которая традиционно видела мало инноваций в дизайне. Это то, что отличает нас", – добавил Торнаре.

Кто такая Шупетт

Шупетт – бирманская кошка. Она родилась 19 августа 2011-го. В том же году модель Батист Джиабикони во время поездки к родителям на Рождество оставил кошку наставнику и другу Карлу Лагерфельду. За это время мужчина так привязался к милому животному, что попросил хозяина не забирать ее обратно.

За ней ухаживали две личные горничные. Они развлекали кошку и обеспечивали безупречный внешний вид, следя за здоровьем ее шерсти и глаз, записывали все, что происходило с ней, и за девять месяцев списали 400 страниц.

У кошки был личный iPad. Она отправлялась с кутюрье на шоппинг и ела из фарфоровых мисок за одним столом с хозяином. У любимицы дизайнера был личный повар и телохранитель, который сопровождал ее на все мероприятия. В частном самолете дизайнера Шупетт занимала место на коленях у пилота. Ее переноской служила сумка Louis Vuitton, а косметичкой — футляр, лично разработанный хозяином. В ней лежали щетки для ухода и серебряная посуда.

Карл Лагерфельд и Шупетт

После смерти модельера в 2019 году забота о кошке легла на плечи бывшей домработницы дизайнера Франсуазы Касоте. У Карла Лагерфельда наследников у него не было. По завещанию все финансы достались Шупетт, а это — колоссальная сумма, свыше $200 миллионов.

Ранее Фокус писал, что Шупетт невзлюбила Ким Кардашьян.