16 травня 2025 року: Феодора Єгипетського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати в полі та копати ями. Ластівки літають — перший день літа буде дощовим.

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Що сталося 16 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Єгипетського. Він вів благочестиве життя, з юнацьких років пішов у монастир, а пізніше його мати і брат пішли за ним. У Тавеннській обителі Феодор навчався у святого Пахомія. Тривалий час він був преподобним наставником у монастирі і помер 368 року.

Що не можна робити 16 травня:

працювати в полі після полудня;

призначати важливі події (весілля, вінчання);

копати ями.

Народні прикмети та повір'я:

іде дощ — скоро налагодиться погода;

грім до гарного врожаю зерна;

ластівки літають — перший день літа буде дощовим.

День ангела святкують:

Олександр, Георгій, Єфрем, Лаврентій, Федір.

Народилися 16 травня:

1817 рік — Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч;

1972 рік — Анджей Дуда, польський політичний діяч, президент Польщі з 6 серпня 2015 року;

1986 рік — Меган Фокс, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель;

1994 рік — Олег Псюк, український репер, засновник і фронтмен гурту "Kalush".

Також цього дня:

1648 рік — у битві під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького перемагає польське військо Стефана Потоцького;

1920 рік — Жанну д'Арк канонізували в римській католицькій церкві;

1929 рік — у США відбулася перша церемонія вручення "Оскарів";

2004 рік — українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення-2004".

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.