1 червня 2025 року: Устинов день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна готувати з тіста і сваритися. Вранці похмура погода — до гарного врожаю ярих.
Що сталося 1 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять філософа Юстина. Він походив із забезпеченої грецької родини. Одного разу Юстин вирішив розібратися в християнстві, зустрів старого, який порадив йому вивчати священні книги. Так філософ почав читати пророчі та апостольські вчення, прийняв хрещення, проповідував Слово Боже і захищав християн. За це язичники його піддали тортурам і страшній смерті.
Також 1 червня в Україні та світі святкують Міжнародний день захисту дітей.
Що не можна робити 1 червня:
- готувати з тіста;
- збирати рослини;
- довго спати;
- сваритися, інакше можна не помиритися.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці похмура погода — до гарного врожаю ярих;
- трава швидко висохла після роси — буде спекотно;
- дощовий день — добре вродить овес, але ягід буде мало.
День ангела святкують:
Віра, Гавриїл, Павло.
Народилися 1 червня:
1076 рік — Великий князь Київський, старший син Володимира Мономаха Мстислав Великий;
1926 року — Мерилін Монро, американська актриса, співачка і модель;
1973 року — Гайді Клум, німецька супермодель, актриса і телеведуча;
1996 року — Том Голланд, британський актор, володар премії BAFTA та ін. нагород.
Також цього дня:
1831 рік — під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявляє місцезнаходження Північного магнітного полюса Землі;
1935 рік — у Великій Британії вводять номерні знаки до автомобілів і обов'язкове складання іспитів на водійські права;
1938 рік — у США виходить 1-е число журналу коміксів "Action Comics", у якому з'являється знаменитий нині Супермен;
1980 рік — починає роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі "до кінця цього світу".
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.