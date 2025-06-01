1 червня 2025 року: Устинов день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна готувати з тіста і сваритися. Вранці похмура погода — до гарного врожаю ярих.

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Що сталося 1 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять філософа Юстина. Він походив із забезпеченої грецької родини. Одного разу Юстин вирішив розібратися в християнстві, зустрів старого, який порадив йому вивчати священні книги. Так філософ почав читати пророчі та апостольські вчення, прийняв хрещення, проповідував Слово Боже і захищав християн. За це язичники його піддали тортурам і страшній смерті.

Також 1 червня в Україні та світі святкують Міжнародний день захисту дітей.

Що не можна робити 1 червня:

готувати з тіста;

збирати рослини;

довго спати;

сваритися, інакше можна не помиритися.

Народні прикмети та повір'я:

вранці похмура погода — до гарного врожаю ярих;

трава швидко висохла після роси — буде спекотно;

дощовий день — добре вродить овес, але ягід буде мало.

День ангела святкують:

Віра, Гавриїл, Павло.

Народилися 1 червня:

1076 рік — Великий князь Київський, старший син Володимира Мономаха Мстислав Великий;

1926 року — Мерилін Монро, американська актриса, співачка і модель;

1973 року — Гайді Клум, німецька супермодель, актриса і телеведуча;

1996 року — Том Голланд, британський актор, володар премії BAFTA та ін. нагород.

Також цього дня:

1831 рік — під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявляє місцезнаходження Північного магнітного полюса Землі;

1935 рік — у Великій Британії вводять номерні знаки до автомобілів і обов'язкове складання іспитів на водійські права;

1938 рік — у США виходить 1-е число журналу коміксів "Action Comics", у якому з'являється знаменитий нині Супермен;

1980 рік — починає роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі "до кінця цього світу".

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.