1 июня 2025 года: Устинов день — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя готовить из теста и ссориться. Утром пасмурная погода — к хорошему урожаю яровых.

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Что случилось 1 июня?

Сегодня православная церковь почитает память философа Юстина. Он был родом с обеспеченной греческой семьи. Однажды Юстин решил разобраться в христианстве, встретил старика, который посоветовал ему изучать священные книги. Так философ начал читать пророческие и апостольские учения, принял крещение, проповедовал Слово Божие и защищал христиан. За это язычники его подвергли пыткам и страшной смерти.

Также 1 июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей.

Что нельзя делать 1 июня:

готовить из теста;

собирать растения;

долго спать;

ссориться, иначе можно не помириться.

Народные приметы и поверья:

утром пасмурная погода — к хорошему урожаю яровых;

трава быстро высохла после росы — будет жарко;

дождливый день — хорошо уродит овес, но ягод будет мало.

День ангела празднуют:

Вера, Гавриил, Павел.

Родились 1 июня:

1076 год — Великий князь Киевский, старший сын Владимира Мономаха Мстислав Великий;

1926 года — Мэрилин Монро, американская актриса, певица и модель;

1973 года — Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая;

1996 года — Том Холланд, британский актер, обладатель премии BAFTA и др. наград.

Также в этот день:

1831 год — во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаруживает местонахождение Северного магнитного полюса Земли;

1935 год — в Великобритании вводят номерные знаки к автомобилям и обязательную сдачу экзаменов на водительские права;

1938 год — в США выходит 1-е число журнала комиксов "Action Comics", в котором появляется знаменитый ныне Супермен;

1980 год — начинает работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN), который, по словам его владельца Теда Тернера, будет в эфире "до конца этого мира".

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.