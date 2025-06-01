1 июня 2025 года: Устинов день — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя готовить из теста и ссориться. Утром пасмурная погода — к хорошему урожаю яровых.
Что случилось 1 июня?
Сегодня православная церковь почитает память философа Юстина. Он был родом с обеспеченной греческой семьи. Однажды Юстин решил разобраться в христианстве, встретил старика, который посоветовал ему изучать священные книги. Так философ начал читать пророческие и апостольские учения, принял крещение, проповедовал Слово Божие и защищал христиан. За это язычники его подвергли пыткам и страшной смерти.
Также 1 июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей.
Что нельзя делать 1 июня:
- готовить из теста;
- собирать растения;
- долго спать;
- ссориться, иначе можно не помириться.
Народные приметы и поверья:
- утром пасмурная погода — к хорошему урожаю яровых;
- трава быстро высохла после росы — будет жарко;
- дождливый день — хорошо уродит овес, но ягод будет мало.
День ангела празднуют:
Вера, Гавриил, Павел.
Родились 1 июня:
1076 год — Великий князь Киевский, старший сын Владимира Мономаха Мстислав Великий;
1926 года — Мэрилин Монро, американская актриса, певица и модель;
1973 года — Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая;
1996 года — Том Холланд, британский актер, обладатель премии BAFTA и др. наград.
Также в этот день:
1831 год — во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаруживает местонахождение Северного магнитного полюса Земли;
1935 год — в Великобритании вводят номерные знаки к автомобилям и обязательную сдачу экзаменов на водительские права;
1938 год — в США выходит 1-е число журнала комиксов "Action Comics", в котором появляется знаменитый ныне Супермен;
1980 год — начинает работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN), который, по словам его владельца Теда Тернера, будет в эфире "до конца этого мира".
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.