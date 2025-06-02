2 червня 2025 року: святого Никифора — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прясти, шити і прати. Зранку сонце як у тумані — до теплої погоди.
Що сталося 2 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Никифора. Він жив у Константинополі за часів імператора Лева Вірменина за часів гонінь за християнами. Никифора запроторили до в'язниці на 13 років тільки за те, що він вірив у Христа. Його мощі знайшли нетлінними через кілька років і передали їх Константинополю.
Що не можна робити 2 червня:
- прясти і шити;
- прати;
- ходити в ліс;
- фарбувати щось.
Народні прикмети та повір'я:
- зранку сонце як у тумані — до теплої погоди;
- йде дощ — добре спотворюють льон і коноплі;
- увечері сонце зайшло за хмари — до негоди;
- багато туману — восени добре вродять гриби.
День ангела святкують:
Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Данило.
Народилися 2 червня:
1941 рік — Чарлі Воттс, барабанщик рок-групи The Rolling Stones;
1953 рік — Володимир Барна, український поет, журналіст, громадський діяч.
Також цього дня:
455 рік — вандали захоплюють Рим, після чого починають грабувати його протягом двох тижнів;
1537 рік — спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнає індіанців людьми з душами і забороняє перетворювати їх на рабів;
1857 рік — Джеймс Гіббс (James Gibbs) з Вірджинії отримує патент на однониткову дорожню швейну машинку;
1896 рік — італієць Гульєльмо Марконі отримує патент на радіо;
1953 рік — коронують Єлизавету II, королеву Великої Британії;
2010 рік — депутати Національної асамблеї Квебека одноголосно ухвалюють законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу і проголошують День пам'яті жертв Голодомору.
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