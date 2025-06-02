2 июня 2025 года: святого Никифора — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя прясть, шить и стирать. С утра солнце как в тумане — к теплой погоде.
Что случилось 2 июня?
Сегодня православная церковь почитает память святого Никифора. Он жил в Константинополе при императоре Льве Армянине во времена гонений за христианами. Никифора запроторили в тюрьму на 13 лет только за то, что он верил в Христа. Его мощи нашли нетленными спустя несколько лет и передали их Константинополю.
Что нельзя делать 2 июня:
- прясть и шить;
- стирать;
- ходить в лес;
- красить что-то.
Народные приметы и поверья:
- с утра солнце как в тумане — к теплой погоде;
- идет дождь — хорошо уродят лен и конопля;
- вечером солнце зашло за тучи — к непогоде;
- много тумана – осенью хорошо уродят грибы.
День ангела празднуют:
Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Даниил.
Родились 2 июня:
1941 год — Чарли Уоттс, барабанщик рок-группы The Rolling Stones;
1953 год — Владимир Барна, украинский поэт, журналист, общественный деятель.
Также в этот день:
455 год — вандалы захватывают Рим, после чего начинают грабить его в течение двух недель;
1537 год — специальной буллой Папа Римский Павел III признает индейцев людьми с душами и запрещает превращать их в рабов;
1857 год — Джеймс Гиббс (James Gibbs) из Вирджинии получает патент на однониточную дорожную швейную машинку;
1896 год — итальянец Гульельмо Маркони получает патент на радио;
1953 год — коронуют Елизавету II, королеву Великобритании;
2010 год — депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно принимают законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозглашают День памяти жертв Голодомора.
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.