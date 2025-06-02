2 июня 2025 года: святого Никифора — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя прясть, шить и стирать. С утра солнце как в тумане — к теплой погоде.

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Что случилось 2 июня?

Сегодня православная церковь почитает память святого Никифора. Он жил в Константинополе при императоре Льве Армянине во времена гонений за христианами. Никифора запроторили в тюрьму на 13 лет только за то, что он верил в Христа. Его мощи нашли нетленными спустя несколько лет и передали их Константинополю.

Что нельзя делать 2 июня:

прясть и шить;

стирать;

ходить в лес;

красить что-то.

Народные приметы и поверья:

с утра солнце как в тумане — к теплой погоде;

идет дождь — хорошо уродят лен и конопля;

вечером солнце зашло за тучи — к непогоде;

много тумана – осенью хорошо уродят грибы.

День ангела празднуют:

Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Даниил.

Родились 2 июня:

1941 год — Чарли Уоттс, барабанщик рок-группы The Rolling Stones;

1953 год — Владимир Барна, украинский поэт, журналист, общественный деятель.

Также в этот день:

455 год — вандалы захватывают Рим, после чего начинают грабить его в течение двух недель;

1537 год — специальной буллой Папа Римский Павел III признает индейцев людьми с душами и запрещает превращать их в рабов;

1857 год — Джеймс Гиббс (James Gibbs) из Вирджинии получает патент на однониточную дорожную швейную машинку;

1896 год — итальянец Гульельмо Маркони получает патент на радио;

1953 год — коронуют Елизавету II, королеву Великобритании;

2010 год — депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно принимают законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозглашают День памяти жертв Голодомора.

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.