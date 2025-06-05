5 червня 2025 року: священномученика Дорофія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна витрачати великі суми грошей і сваритися, а також займатися побутовими справами — краще відкласти все на інший день.
Що сталося 5 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Дорофія. Він жив за часів правління імператорів Діоклетіана, Костянтина Великого і Юліана Відступника. Коли правив Діоклетіан, Дорофій переховувався через гоніння за християнами. За Костянтина Великого повернувся в місто, навертав язичників до істинного Бога. Але пізніше на престол зійшов Юліан Відступник, Дорофія схопили, а потім піддали тортурам і вбили за віру в Христа.
Що не можна робити 5 червня:
- займатися побутовими справами — краще відкласти все на інший день;
- витрачати великі суми грошей;
- сваритися;
- злословити.
Народні прикмети та повір'я:
- вітер дме з північного заходу — до дощового літа;
- день ясний і теплий — буде гарний урожай зернових;
- над водою стелиться туман — буде багато грибів.
День ангела святкують:
Василина, Віктор, Галина, Ігор, Костянтин, Леонід, Ніка, Павло, Федір.
Народилися 5 червня:
1898 рік — Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.
Також цього дня:
1910 рік — у Києві відбувається перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам же виконав роль пілота;
1977 рік — у продажу з'являється перший персональний комп'ютер Apple II;
1990 рік — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату та обирає першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.