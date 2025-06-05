5 июня 2025 года: священномученика Дорофия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя тратить большие суммы денег и ссориться, а также заниматься бытовыми делами — лучше отложить все на другой день.
Что случилось 5 июня?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Дорофия. Он жил во времена правления императоров Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. Когда правил Диоклетиан, Дорофий скрывался из-за гонений за христианами. При Константине Великом вернулся в город, обращал язычников к истинному Богу. Но позже на престол сошел Юлиан Отступник, Дорофия схватили, а затем подвергли пыткам и убили за веру в Христа.
Что нельзя делать 5 июня:
- заниматься бытовыми делами — лучше отложить все на другой день;
- тратить большие сумму денег;
- ссориться;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- ветер дует с северо-запада — к дождливому лету;
- день ясный и теплый — будет хороший урожай зерновых;
- над водой стелется туман — будет много грибов.
День ангела празднуют:
Василиса, Виктор, Галина,, Игорь, Константин, Леонид, Ника, Павел, Федор.
Родились 5 июня:
1898 год — Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.
Также в этот день:
1910 год — в Киеве проходит первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же исполнил роль пилота;
1977 год – в продаже появляется первый персональный компьютер Apple II;
1990 год — Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозглашает возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстанавливает церковную структуру в виде патриархата и избирает первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.