7 червня 2025 року: Феодота Анкірського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна фізично працювати і купатися у відкритих водоймах. Тепла погода цього дня — до великого врожаю жита.

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Що сталося 7 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феодота Анкірського. Він жив у III столітті за часів правління імператора Діоклетіана, який знищував християн. Феодот ховав у своєму домі вірян, які тікали від жорстокості царя, годував їх, а ще відвідував мучеників у темницях, проводив християнські поховання. За це Феодот був підданий страшним тортурам, а незабаром — жорстоко вбитий.

Що не можна робити 7 червня:

фізично працювати;

купатися у відкритих водоймах;

вживати алкоголь;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода — до великого врожаю жита;

бджоли сидять на стінках вулика — до спеки;

темніють сонячні промені — скоро буде гроза;

павуки за ніч розширили павутину — до тепла і ясної погоди.

День ангела святкують:

Валерія, Марія.

Народилися 7 червня:

1991 рік — Емілі Ратаковскі, американська модель і актриса.

Також цього дня:

1498 рік — Колумб вирушає у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкриває сучасний острів Гаїті;

1775 рік — Сполучені Колонії змінюють свою назву на Сполучені Штати Америки;

1919 рік — у Нью-Йорку вперше проводять письмові тести для отримання водійського посвідчення;

1920 рік — уряд Української Народної Республіки переїжджає з Вінниці до Жмеринки;

1929 рік — у центрі Риму утворюють суверенну державу Ватикан;

1963 рік — відбувається теледебют гурту "Роллінг Стоунз";

1967 рік — Ізраїль бере під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

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