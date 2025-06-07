7 червня 2025 року: Феодота Анкірського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна фізично працювати і купатися у відкритих водоймах. Тепла погода цього дня — до великого врожаю жита.
Що сталося 7 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феодота Анкірського. Він жив у III столітті за часів правління імператора Діоклетіана, який знищував християн. Феодот ховав у своєму домі вірян, які тікали від жорстокості царя, годував їх, а ще відвідував мучеників у темницях, проводив християнські поховання. За це Феодот був підданий страшним тортурам, а незабаром — жорстоко вбитий.
Що не можна робити 7 червня:
- фізично працювати;
- купатися у відкритих водоймах;
- вживати алкоголь;
- злословити.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода — до великого врожаю жита;
- бджоли сидять на стінках вулика — до спеки;
- темніють сонячні промені — скоро буде гроза;
- павуки за ніч розширили павутину — до тепла і ясної погоди.
День ангела святкують:
Валерія, Марія.
Народилися 7 червня:
1991 рік — Емілі Ратаковскі, американська модель і актриса.
Також цього дня:
1498 рік — Колумб вирушає у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкриває сучасний острів Гаїті;
1775 рік — Сполучені Колонії змінюють свою назву на Сполучені Штати Америки;
1919 рік — у Нью-Йорку вперше проводять письмові тести для отримання водійського посвідчення;
1920 рік — уряд Української Народної Республіки переїжджає з Вінниці до Жмеринки;
1929 рік — у центрі Риму утворюють суверенну державу Ватикан;
1963 рік — відбувається теледебют гурту "Роллінг Стоунз";
1967 рік — Ізраїль бере під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;
1991 рік — Верховна Рада України ухвалює рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.
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