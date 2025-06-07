7 июня 2025 года: Феодота Анкирского — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя физически работать и купаться в открытых водоемах. Теплая погода в этот день — к большому урожаю ржи.

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Что случилось 7 июня?

Сегодня православная церковь почитает память Феодота Анкирского. Он жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана, который уничтожал христиан. Феодот прятал в своем доме верующих, бежавших от жестокости царя, кормил их, а еще посещал мучеников в темницах, проводил христианские захоронения. За это Феодот был поддан страшным пыткам, а вскоре — жестоко убит.

Что нельзя делать 7 июня:

физически работать;

купаться в открытых водоемах;

употреблять алкоголь;

злословить.

Народные приметы и поверья:

теплая погода — к большому урожаю ржи;

пчелы сидят на стенках улья — к жаре;

темнеют солнечные лучи — скоро будет гроза;

пауки за ночь расширили паутину — к теплу и ясной погоде.

День ангела празднуют:

Валерия, Мария.

Родились 7 июня:

1991 год — Эмили Ратаковски, американская модель и актриса.

Также в этот день:

1498 год — Колумб отправляется в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открывает современный остров Гаити;

1775 год — Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты Америки;

1919 год — в Нью-Йорке впервые проводят письменные тесты для получения водительского удостоверения;

1920 год — правительство Украинской Народной Республики переезжает из Винницы в Жмеринку;

1929 год — в центре Рима образуют суверенное государство Ватикан;

1963 год — проходит теледебют группы "Роллинг Стоунз";

1967 год — Израиль берет под свой контроль Стену плача в Иерусалиме;

1991 год — Верховная Рада Украины принимает решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.