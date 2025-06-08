8 червня 2025 року: великомученика Феодора — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна будувати плани на майбутнє і сваритися. Посуха і ранкова роса цього дня — буде хороший урожай.
Що сталося 8 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Феодора. Він був воєводою міста в Малій Азії. Колись імператор дізнався, що Феодор проповідує християнство, і змусив зректися його від Христа, на що отримав відмову. За це Феодора піддали тортурам, а після — розіп'яли.
Що не можна робити 8 червня:
- будувати плани на майбутнє;
- сваритися або скаржитися;
- проводити день на самоті.
Народні прикмети та повір'я:
- посуха і ранкова роса — буде хороший урожай;
- вдень гроза — до поганого сінокосу;
- рясна роса на траві — добре вродить льон.
День ангела святкують:
Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Феодор (Федір).
Народилися 8 червня:
1920 рік — Іван Кожедуб, український пілот-ас;
1977 рік — Каньє Вест, американський реп-виконавець, продюсер, автор пісень.
Також цього дня:
1668 рік — Петро Дорошенко стає гетьманом України;
1824 рік — канадець Ноа Кашинг отримує машину для миття і валяння вовни;
1869 рік — американець Айвз Макгаффні отримує патент на пилосос;
1915 рік — Казимир Малевич створює свій "Чорний квадрат";
1928 рік — здійснюють перший авіаційний переліт зі США до Австралії;
1947 рік — вперше відкривають судноплавство по всьому Дніпру;
1949 рік — виходить у світ роман Джорджа Орвелла "1984";
1965 рік — американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" зливаються і утворюють компанію "PepsiCo".
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.