8 червня 2025 року: великомученика Феодора — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна будувати плани на майбутнє і сваритися. Посуха і ранкова роса цього дня — буде хороший урожай.

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Що сталося 8 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Феодора. Він був воєводою міста в Малій Азії. Колись імператор дізнався, що Феодор проповідує християнство, і змусив зректися його від Христа, на що отримав відмову. За це Феодора піддали тортурам, а після — розіп'яли.

Що не можна робити 8 червня:

будувати плани на майбутнє;

сваритися або скаржитися;

проводити день на самоті.

Народні прикмети та повір'я:

посуха і ранкова роса — буде хороший урожай;

вдень гроза — до поганого сінокосу;

рясна роса на траві — добре вродить льон.

День ангела святкують:

Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Феодор (Федір).

Народилися 8 червня:

1920 рік — Іван Кожедуб, український пілот-ас;

1977 рік — Каньє Вест, американський реп-виконавець, продюсер, автор пісень.

Також цього дня:

1668 рік — Петро Дорошенко стає гетьманом України;

1824 рік — канадець Ноа Кашинг отримує машину для миття і валяння вовни;

1869 рік — американець Айвз Макгаффні отримує патент на пилосос;

1915 рік — Казимир Малевич створює свій "Чорний квадрат";

1928 рік — здійснюють перший авіаційний переліт зі США до Австралії;

1947 рік — вперше відкривають судноплавство по всьому Дніпру;

1949 рік — виходить у світ роман Джорджа Орвелла "1984";

1965 рік — американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" зливаються і утворюють компанію "PepsiCo".

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.