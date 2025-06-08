8 июня 2025 года: великомученика Феодора — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя строить планы на будущее и ссориться. Засуха и утренняя роса в этот день — будет хороший урожай.

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Что случилось 8 июня?

Сегодня православная церковь почитает память великомученика Феодора. Он был воеводой города в Малой Азии. Когда-то император узнал, что Феодор проповедует христианство, и заставил отречься его от Христа, на что получил отказ. За этого Феодора подвергли пыткам, а после — распяли.

Что нельзя делать 8 июня:

строить планы на будущее;

ссориться или жаловаться;

проводить день в одиночестве.

Народные приметы и поверья:

засуха и утренняя роса — будет хороший урожай;

днем гроза — к плохому сенокосу;

обильная роса на траве — хорошо уродит лен.

День ангела празднуют:

Василий, Ефрем, Константин, Павел, Феодор (Федор).

Родились 8 июня:

1920 год — Иван Кожедуб, украинский пилот-ас;

1977 год — Канье Уэст, американский рэп-исполнитель, продюсер, автор песен.

Также в этот день:

1668 год — Петр Дорошенко становится гетманом Украины;

1824 год — канадец Ноа Кашинг получает машину для мытья и валяния шерсти;

1869 год — американец Айвз Макгаффни получает патент на пылесос;

1915 год — Казимир Малевич создает свой "Черный квадрат";

1928 год — совершают первый авиационный перелет из США в Австралию;

1947 год — впервые открывают судоходство по всему Днепру;

1949 год — выходит в свет роман Джорджа Оруэлла "1984";

1965 год — американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола" сливаются и образуют компанию "PepsiCo".

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.