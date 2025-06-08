8 июня 2025 года: великомученика Феодора — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя строить планы на будущее и ссориться. Засуха и утренняя роса в этот день — будет хороший урожай.
Что случилось 8 июня?
Сегодня православная церковь почитает память великомученика Феодора. Он был воеводой города в Малой Азии. Когда-то император узнал, что Феодор проповедует христианство, и заставил отречься его от Христа, на что получил отказ. За этого Феодора подвергли пыткам, а после — распяли.
Что нельзя делать 8 июня:
- строить планы на будущее;
- ссориться или жаловаться;
- проводить день в одиночестве.
Народные приметы и поверья:
- засуха и утренняя роса — будет хороший урожай;
- днем гроза — к плохому сенокосу;
- обильная роса на траве — хорошо уродит лен.
День ангела празднуют:
Василий, Ефрем, Константин, Павел, Феодор (Федор).
Родились 8 июня:
1920 год — Иван Кожедуб, украинский пилот-ас;
1977 год — Канье Уэст, американский рэп-исполнитель, продюсер, автор песен.
Также в этот день:
1668 год — Петр Дорошенко становится гетманом Украины;
1824 год — канадец Ноа Кашинг получает машину для мытья и валяния шерсти;
1869 год — американец Айвз Макгаффни получает патент на пылесос;
1915 год — Казимир Малевич создает свой "Черный квадрат";
1928 год — совершают первый авиационный перелет из США в Австралию;
1947 год — впервые открывают судоходство по всему Днепру;
1949 год — выходит в свет роман Джорджа Оруэлла "1984";
1965 год — американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола" сливаются и образуют компанию "PepsiCo".
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.