Свята Трійця 8 червня 2025 року: історія та традиції Зеленої неділі

Сьогодні православна церква відзначає одне з двунадесятих церковних свят — День святої Трійці. Цей день вважається днем народження християнської Церкви.

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8 червня 2025 року православні християни відзначають одне з найшанованіших свят — День Святої Трійці, який також називають Зеленою неділею. Цього дня Церква згадує зішестя Святого Духа на апостолів, що вважається днем народження християнської Церкви. Фокус розповідає найголовніше про свято святої Трійці або Зелену Неділю.

Історія свята

Свято Святої Трійці сягає корінням у біблійні події. На п'ятдесятий день після Воскресіння Христового апостоли зібралися в Єрусалимі. У цей момент на них зійшов Святий Дух у вигляді вогненних язиків, дарувавши їм силу проповідувати Євангеліє різними мовами. Ця подія символізує становлення християнської Церкви і розкриття таємниці Трійці — Бога в трьох Особах: Отця, Сина і Святого Духа. Свято відзначається з перших століть християнства і досі залишається одним із найбільш значущих у православній традиції.

Чому свято називається Зеленою неділею

За давньою традицією оселі та храми на Трійцю прикрашають березовими гілками, квітами та зеленню. Це символ оновлення, життя та благословення землі. Зелений колір уособлює Святого Духа і нове духовне життя. Звідси й народна назва свята — Зелена неділя.

Що можна робити на Трійцю

Відвідати святкове богослужіння. Уранці в церквах відбувається урочиста літургія, після якої служиться Велика вечірня з уклінними молитвами — уперше після Великодня. Прикрашати оселю зеленню. Заведено прикрашати вікна, двері, підлогу травами і гілками берези, м'яти, полину. Це символ захисту і благословення житла. Відвідувати близьких. У день Трійці вітаються дружні та сімейні зустрічі, частування гостей. Молитися про здоров'я і благополуччя. Вважається, що молитви цього дня особливо почуті.

Що не можна робити на Трійцю

Не рекомендується займатися важкою працею, працювати на городі або по господарству. Це день радості, молитви та відпочинку. Сваритися, лихословити. День Святої Трійці — час добрих помислів і очищення душі. Проводити вінчання і поминки. Вінчання в цей день не відбуваються, оскільки він присвячений Святому Духу і вважається святом життя.

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