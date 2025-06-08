Святая Троица 8 июня 2025: история и традиции Зеленого воскресенья

Сегодня православная церковь отмечает один из двунадесятых церковных праздников — День святой Троицы. Этот день считается днем рождения христианской Церкви.

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8 июня 2025 года православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников — День Святой Троицы, который также называют Зеленым воскресеньем. В этот день Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, что считается днем рождения христианской Церкви. Фокус рассказывает самое главное про праздник святой Троицы или Зеленое Воскресенье.

История праздника

Праздник Святой Троицы уходит корнями в библейские события. На пятидесятый день после Воскресения Христова апостолы собрались в Иерусалиме. В этот момент на них сошел Святой Дух в виде огненных языков, даровав им силу проповедовать Евангелие на разных языках. Это событие символизирует становление христианской Церкви и раскрытие тайны Троицы — Бога в трех Лицах: Отца, Сына и Святого Духа. Праздник отмечается с первых веков христианства и до сих пор остается одним из самых значимых в православной традиции.

Почему праздник называется Зеленым воскресеньем

По давней традиции дома и храмы на Троицу украшают березовыми ветками, цветами и зеленью. Это символ обновления, жизни и благословения земли. Зеленый цвет олицетворяет Святого Духа и новую духовную жизнь. Отсюда и народное название праздника — Зеленое воскресенье.

Что можно делать на Троицу

Посетить праздничное богослужение. Утром в церквях совершается торжественная литургия, после которой служится Великая вечерня с коленопреклоненными молитвами — впервые после Пасхи. Украшать дом зеленью. Принято украшать окна, двери, полы травами и ветками березы, мяты, полыни. Это символ защиты и благословения жилища. Навещать близких. В день Троицы приветствуются дружеские и семейные встречи, угощение гостей. Молиться о здравии и благополучии. Считается, что молитвы в этот день особенно услышаны.

Что нельзя делать на Троицу

Работать физически. Не рекомендуется заниматься тяжелым трудом, работать в огороде или по хозяйству. Это день радости, молитвы и отдыха. Ссориться, сквернословить. День Святой Троицы — время добрых помыслов и очищения души. Проводить венчания и поминки. Венчания в этот день не совершаются, так как он посвящен Святому Духу и считается праздником жизни.

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.