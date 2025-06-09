Стиль життя
9 червня 2025 року: Кирилів день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися і носити чорний одяг. Якщо вранці багато роси — до гарного врожаю.
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Що сталося 9 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, патріарха Олександрійського. Він керував церквою 32 роки, усіма силами захищав християнську віру і боровся з єретиками та іудеями. Також Кирило написав Тлумачення на Євангелія від Луки, від Іоанна, Послання апостола Павла до Коринтян і Євреїв та апологію на захист християнства.
Також 9 червня — Міжнародний день друзів.
Що не можна робити 9 червня:
- сваритися;
- носити чорний одяг;
- ділитися планами.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці багато роси — до гарного врожаю;
- ворони розкричалися — чекайте на дощ;
- мурахи стали активними — до гарної погоди;
- зоряна ніч — добре спотворять гриби.
День ангела святкують:
Кирило, Олександр, Іван, Олексій, Маріанна, Марія.
Народилися 9 червня:
- 1963 — Джонні Депп, американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист, лауреат "Золотого глобуса" та ін. премій.
- 1981 — Наталі Портман (уродженка Наталі Хершлаг), ізраїльсько-американська акторка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та ін. нагород.
Також цього дня:
- 1786 рік — у Нью-Йорку вперше надходить у продаж морозиво;
- 1934 рік — на екранах уперше з'являється герой мультфільмів каченя Дональд Дак;
- 1988 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка в Братиславі встановлює світовий рекорд — 6,05 м;
- 2009 рік — українська прем'єра і кінотетральний реліз фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.