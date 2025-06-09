9 июня 2025 года: Кириллов день — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и носить черную одежду. Если утром много росы — к хорошему урожаю.

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Что случилось 9 июня?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Кирилла, патриарха Александрийского. Он управлял церковью 32 года, всеми силами защищал христианскую веру и боролся с еретиками и иудеями. Также Кирилл написал Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям и апологию в защиту христианства.

Также 9 июня — Международный день друзей.

Что нельзя делать 9 июня:

ссориться;

носить черную одежду;

делиться планами.

Народные приметы и поверья:

утром много росы — к хорошему урожаю;

вороны раскричались — ждите дождь;

муравьи стали активными — к хорошей погоде;

звездная ночь — хорошо уродят грибы.

День ангела празднуют:

Кирилл, Александр, Иван, Алексей, Марианна, Мария.

Родились 9 июня:

1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист, лауреат "Золотого глобуса" и др. премий.

1981 — Натали Портман (урожд. Натали Хершлаг), израильско-американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и др. наград.

Также в этот день:

1786 год — в Нью-Йорке впервые поступает в продажу мороженое;

1934 год — на экранах впервые появляется герой мультфильмов утенок Дональд Дак;

1988 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе устанавливает мировой рекорд — 6,05 м;

2009 год — украинская премьера и кинотетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.