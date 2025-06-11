11 червня 2025 року: апостола Варнави — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна рвати траву і їсти жирну їжу. Тепла ніч — до гарного врожаю плодових дерев.
Що сталося 11 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Варнаву. Варнава жив за Ісуса Христа, тож на власні очі бачив його дива і увірував у них. Виховувався він разом з апостолом Павлом у Єрусалимі. Саме Варнава привів до Єрусалима Павла і став разом із ним проповідувати. Помер у 76 років через жорстоке побиття юдеями.
Що не можна робити 11 червня:
- рвати траву;
- їсти жирну їжу і пити алкоголь;
- сваритися з близькими;
- вирушати в далекі поїздки.
Народні прикмети та повір'я:
- є квіти на акації — буде неврожайний рік;
- теплі ночі — до гарного врожаю плодових дерев;
- шипшина не розкрила свої бутони — до дощу;
- горобина щойно зацвіла — восени чекайте багато грибів.
День ангела святкують:
Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.
Народилися 11 червня:
1910 — Жак-Ів Кусто (пом. 1997), французький океанограф, винахідник акваланга;
1959 — Г'ю Лорі, британський актор (головний герой серіалу "Доктор Хаус"), режисер, співак, музикант, триразовий лауреат премії "Золотий глобус".
Також цього дня:
1453 рік — падіння Візантійської імперії;
1496 рік — Христофор Колумб завершує свою другу подорож;
1742 рік — американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;
1889 рік — Джон Перді та Джеймс Садгвар із Вашингтона винаходять складаний стілець;
1895 рік — проводять першу у світі автоперегони;
1993 рік — виходить у прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.