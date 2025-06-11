11 червня 2025 року: апостола Варнави — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна рвати траву і їсти жирну їжу. Тепла ніч — до гарного врожаю плодових дерев.

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Що сталося 11 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Варнаву. Варнава жив за Ісуса Христа, тож на власні очі бачив його дива і увірував у них. Виховувався він разом з апостолом Павлом у Єрусалимі. Саме Варнава привів до Єрусалима Павла і став разом із ним проповідувати. Помер у 76 років через жорстоке побиття юдеями.

Що не можна робити 11 червня:

рвати траву;

їсти жирну їжу і пити алкоголь;

сваритися з близькими;

вирушати в далекі поїздки.

Народні прикмети та повір'я:

є квіти на акації — буде неврожайний рік;

теплі ночі — до гарного врожаю плодових дерев;

шипшина не розкрила свої бутони — до дощу;

горобина щойно зацвіла — восени чекайте багато грибів.

День ангела святкують:

Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.

Народилися 11 червня:

1910 — Жак-Ів Кусто (пом. 1997), французький океанограф, винахідник акваланга;

1959 — Г'ю Лорі, британський актор (головний герой серіалу "Доктор Хаус"), режисер, співак, музикант, триразовий лауреат премії "Золотий глобус".

Також цього дня:

1453 рік — падіння Візантійської імперії;

1496 рік — Христофор Колумб завершує свою другу подорож;

1742 рік — американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;

1889 рік — Джон Перді та Джеймс Садгвар із Вашингтона винаходять складаний стілець;

1895 рік — проводять першу у світі автоперегони;

1993 рік — виходить у прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.