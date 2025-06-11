11 июня 2025 года: апостола Варнавы — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя рвать траву и есть жирную пищу. Теплая ночь — к хорошему урожаю плодовых деревьев.
Что случилось 11 июня?
Сегодня православная церковь почитает память апостола от 70-ти Варнаву. Варнава жил при Иисусе Христе, поэтому своими глазами видел его чудеса и уверовал в них. Воспитывался он вместе с апостолом Павлом в Иерусалиме. Именно Варнава привел в Иерусалим Павла и стал вместе с ним проповедовать. Умер в 76 лет из-за жестокого избиения иудеями.
Что нельзя делать 11 июня:
- рвать траву;
- есть жирную пищу и пить алкоголь;
- ссориться с близкими;
- отправляться в дальние поездки.
Народные приметы и поверья:
- есть цветы на акации — будет неурожайный год;
- теплые ночи — к хорошему урожаю плодовых деревьев;
- шиповник не раскрыл свои бутоны — к дождю;
- рябина только что зацвела — осенью ждите много грибов.
День ангела празднуют:
Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.
Родились 11 июня:
1910 — Жак-Ив Кусто (ум. 1997), французский океанограф, изобретатель акваланга;
1959 — Хью Лори, британский актер (главный герой сериала "Доктор Хаус"), режиссер, певец, музыкант, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".
Также в этот день:
1453 год — падение Византийской империи;
1496 год — Христофор Колумб завершает свое второе путешествие;
1742 год — американец Бенджамин Франклин изобретает кухонную плиту;
1889 год — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобретают складной стул;
1895 год — проводят первую в мире автогонку;
1993 год — выходит в прокат фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода".
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.