11 июня 2025 года: апостола Варнавы — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя рвать траву и есть жирную пищу. Теплая ночь — к хорошему урожаю плодовых деревьев.

Related video

Что случилось 11 июня?

Сегодня православная церковь почитает память апостола от 70-ти Варнаву. Варнава жил при Иисусе Христе, поэтому своими глазами видел его чудеса и уверовал в них. Воспитывался он вместе с апостолом Павлом в Иерусалиме. Именно Варнава привел в Иерусалим Павла и стал вместе с ним проповедовать. Умер в 76 лет из-за жестокого избиения иудеями.

Что нельзя делать 11 июня:

рвать траву;

есть жирную пищу и пить алкоголь;

ссориться с близкими;

отправляться в дальние поездки.

Народные приметы и поверья:

есть цветы на акации — будет неурожайный год;

теплые ночи — к хорошему урожаю плодовых деревьев;

шиповник не раскрыл свои бутоны — к дождю;

рябина только что зацвела — осенью ждите много грибов.

День ангела празднуют:

Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.

Родились 11 июня:

1910 — Жак-Ив Кусто (ум. 1997), французский океанограф, изобретатель акваланга;

1959 — Хью Лори, британский актер (главный герой сериала "Доктор Хаус"), режиссер, певец, музыкант, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".

Также в этот день:

1453 год — падение Византийской империи;

1496 год — Христофор Колумб завершает свое второе путешествие;

1742 год — американец Бенджамин Франклин изобретает кухонную плиту;

1889 год — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобретают складной стул;

1895 год — проводят первую в мире автогонку;

1993 год — выходит в прокат фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода".

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.