16 червня 2025 року: святителя Тихона — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображатися і працювати з тістом, а також лінуватися.
Що сталося 16 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Тихона. Він жив він на Кіпрі в V столітті, з дитинства захоплювався Священним Писанням, через що в юності став дияконом, а пізніше і єпископом. Усе своє життя він присвятив боротьбі з ідолопоклонством.
Також 16 червня — Міжнародний день батька і День батька в Україні.
Що не можна робити 16 червня:
- ображатися на когось;
- лінуватися;
- працювати з тістом.
Народні прикмети та повір'я:
- зранку папороть скручує листя — до спекотного дня;
- на вікнах осіла роса — до дощу;
- дрібні краплі дощу — значить він ненадовго;
- Чумацький шлях ясний — погода покращиться.
День ангела святкують:
Михайло, Тихон.
Народилися 16 червня:
1313 рік — Джованні Бокаччо (пом. 1375), італійський письменник і поет, автор "Декамерона".
1990 рік — Джон Ньюмен, британський співак, музикант, автор-виконавець.
Також цього дня:
1903 рік — створюють компанію Ford Motor;
1919 рік — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнає незалежність УНР;
1934 рік — у Харкові відкривається перший з'їзд письменників України і створюють Спілку письменників України (СПУ);
1998 рік — уперше в прямому ефірі по Інтернету показують пологи (40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон).
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