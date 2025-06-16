16 червня 2025 року: святителя Тихона — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображатися і працювати з тістом, а також лінуватися.

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Що сталося 16 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Тихона. Він жив він на Кіпрі в V столітті, з дитинства захоплювався Священним Писанням, через що в юності став дияконом, а пізніше і єпископом. Усе своє життя він присвятив боротьбі з ідолопоклонством.

Також 16 червня — Міжнародний день батька і День батька в Україні.

Що не можна робити 16 червня:

ображатися на когось;

лінуватися;

працювати з тістом.

Народні прикмети та повір'я:

зранку папороть скручує листя — до спекотного дня;

на вікнах осіла роса — до дощу;

дрібні краплі дощу — значить він ненадовго;

Чумацький шлях ясний — погода покращиться.

День ангела святкують:

Михайло, Тихон.

Народилися 16 червня:

1313 рік — Джованні Бокаччо (пом. 1375), італійський письменник і поет, автор "Декамерона".

1990 рік — Джон Ньюмен, британський співак, музикант, автор-виконавець.

Також цього дня:

1903 рік — створюють компанію Ford Motor;

1919 рік — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнає незалежність УНР;

1934 рік — у Харкові відкривається перший з'їзд письменників України і створюють Спілку письменників України (СПУ);

1998 рік — уперше в прямому ефірі по Інтернету показують пологи (40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон).

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.