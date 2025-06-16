16 июня 2025 года: святителя Тихона — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижаться и работать с тестом, а также лениться.

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Что случилось 16 июня?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Тихона. Он жил он на Кипре в V веке, с детства восхищался Священным Писанием, из-за чего в юности стал дьяконом, а позже и епископом. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с идолопоклонством.

Также 16 июня — Международный день отца и День отца в Украине.

Что нельзя делать 16 июня:

обижаться на кого-то;

лениться;

работать с тестом.

Народные приметы и поверья:

с утра папоротник скручивает листья – к жаркому дню;

на окнах осела роса — к дождю;

мелкие капли дождя — значит он ненадолго;

Млечный путь ясен — погода улучшиться.

День ангела празднуют:

Михаил, Тихон.

Родились 16 июня:

1313 год — Джованни Бокаччо (ум. 1375), итальянский писатель и поэт, автор "Декамерона".

1990 год — Джон Ньюмен, британский певец, музыкант, автор-исполнитель.

Также в этот день:

1903 год — создают компанию Ford Motor;

1919 год — Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признает независимость УНР;

1934 год — в Харькове открывается первый съезд писателей Украины и создают Союз писателей Украины (СПУ);

1998 год — впервые в прямом эфире по Интернету показывают роды (40-летняя американка из Флориды, согласившаяся на этот эксперимент, родила мальчика по имени Шон).

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.