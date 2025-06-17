17 червня 2025 року: Мануїла, Савела та Ізмаїла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна позичати грошей і лаятися. Якщо пішов дощ у другій половині дня — литиме до ночі.

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Що сталося 17 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були рідними братами, мати-християнка виховувала їх по-божому. Дорослими вони пішли на службу, потрапили до царя Юліана Відступника, а той дізнався, що брати християни, і кинув їх у темницю. Там Юліан довго мучив Мануїла, Савела та Ізмаїла, змушуючи відректися від віри, а після відмови їх стратили.

Що не можна робити 17 червня:

позичати гроші;

лаятися;

нехтувати своєю безпекою.

Народні прикмети та повір'я:

вечірня веселка до гарної погоди;

гроза — буде великий урожай;

дощ у другій половині дня литиме до ночі;

на траві вранці немає роси — чекайте на дощ.

День ангела святкують:

Ізмаїл, Кирило, Максим, Пелагея, Савелій.

Також цього дня:

1579 рік — англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням ("Новий Альбіон").

1885 рік — у Нью-Йорк на борту французького пароплава "Isere" прибув дар французького народу Сполученим Штатам Америки — статуя Свободи.

1970 рік — Едвін Ленд запатентував камеру Polaroid.

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