17 червня 2025 року: Мануїла, Савела та Ізмаїла — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна позичати грошей і лаятися. Якщо пішов дощ у другій половині дня — литиме до ночі.
Що сталося 17 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були рідними братами, мати-християнка виховувала їх по-божому. Дорослими вони пішли на службу, потрапили до царя Юліана Відступника, а той дізнався, що брати християни, і кинув їх у темницю. Там Юліан довго мучив Мануїла, Савела та Ізмаїла, змушуючи відректися від віри, а після відмови їх стратили.
Що не можна робити 17 червня:
- позичати гроші;
- лаятися;
- нехтувати своєю безпекою.
Народні прикмети та повір'я:
- вечірня веселка до гарної погоди;
- гроза — буде великий урожай;
- дощ у другій половині дня литиме до ночі;
- на траві вранці немає роси — чекайте на дощ.
День ангела святкують:
Ізмаїл, Кирило, Максим, Пелагея, Савелій.
Також цього дня:
1579 рік — англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням ("Новий Альбіон").
1885 рік — у Нью-Йорк на борту французького пароплава "Isere" прибув дар французького народу Сполученим Штатам Америки — статуя Свободи.
1970 рік — Едвін Ленд запатентував камеру Polaroid.
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