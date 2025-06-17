17 июня 2025 года: Мануила, Савела и Измаила — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя занимать денег и ругаться. Если пошел дождь во второй половине дня — будет лить до ночи.

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Что случилось 17 июня?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Мануила, Савела и Измаила. Они были родными братьями, мать-христианка воспитывала их по-божьему. Взрослыми они ушли на службу, попали к царю Юлиану Отступнику, а тот узнал, что братья христиане и бросил их в темницу. Там Юлиан долго мучил Мануила, Савела и Измаила, заставляя отречься от веры, а после отказа их казнили.

Что нельзя делать 17 июня:

занимать деньги;

ругаться;

пренебрегать своей безопасностью.

Народные приметы и поверья:

вечерняя радуга к хорошей погоде;

гроза — будет большой урожай;

дождь во второй половине дня будет лить до ночи;

на траве утром нет росы — ждите дождь.

День ангела празднуют:

Измаил, Кирилл, Максим, Пелагея, Савелий.

Также в этот день:

1579 год — английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением ("Новый Альбион").

1885 год — в Нью-Йорк на борту французского парохода "Isere" прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки — статуя Свободы.

1970 год — Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid.

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.