Феєрверки з дронів і мільйони на троянди: інсайдери розповіли, яке весілля планують для Безоса

Мільярдер і власник компанії Amazon хоче, щоб його весілля з Лорен Санчес відбулося у Венеції, де вже спалахнули протести, і було разючим. Інсайдери припустили, скільки коштуватиме весілля Джеффа Безоса і який воно матиме вигляд.

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Коли Джефф Безос одружуватиметься у Венеції, очікується, що його оточуватимуть тисячі троянд, дрони запускатимуть феєрверки, а на прийом гостей витратять мільйони доларів, пише WSJ.

Для найбагатших людей на Землі вже недостатньо мати розкішне весілля. Сьогодні новою нормою є "супервесілля", схоже за масштабом на музичний фестиваль і з витратами в мільйони доларів.

Триденне весілля Ананта і Радики Амбані в Індії торік включало в себе виготовлений на замовлення скляний палац і виступ Ріанни. Весілля Софії Річі та генерального директора Atlantic Records Елліота Грейнджа 2023 року тривало кілька днів на Антібах, а хедлайнером був рок-гурт Good Charlotte. Коли Джефф Безос і Лорен Санчес зв'яжуть себе узами шлюбу у Венеції на багатоденному торжестві, яке очікується наступного тижня, їхній захід підніме планку ще вище.

Весілля Ананта Амбані

Ця тенденція перетворила організаторів на "продюсерів весіль", як висловилася лондонська організаторка Сара Гейвуд.

"Раніше йшлося про феєрверки, потім про дрони. Тепер це запуск феєрверків із дронів", — іронізує Колін Коуї, який організовував весілля для таких знаменитостей, як Дженніфер Лопес.

За словами Джеймі Саймона, директора із заходів Banana Split, багатоденне розкішне весілля з 200 гостями тепер коштує приблизно 4 мільйони доларів. Коуї сказав, що він працював над весіллями, які коштували восьмизначні суми.

У вартість входять висококласні постачальники для всього: від ікри в коктейльну годину до підвісних інсталяцій за 75 000 доларів до звуку й освітлення, гідних нічного клубу. Цим постачальникам теж потрібні постачальники: кейтерингові компанії тепер наймають фуд-стилістів, бармени наймають міксологів для створення індивідуальних коктейлів, а флористи працюють з художниками з драпірування. Майже всі підписують угоду про нерозголошення перед початком роботи.

"Розкішні весілля стали театральними", — сказав Престон Бейлі, дизайнер заходів, який планував весілля Іванки Трамп і Ананта Амбані.

В Іванки Трамп було чудове весілля, але планка стала вищою Фото: instagram @ivankatrump

Подробиці весілля Безоса і Санчес здебільшого трималися в таємниці. Пара найняла весільного організатора Lanza & Baucina, лондонську групу, яка планувала весілля Джорджа Клуні 2014 року, і, як повідомляється, пов'язує себе узами шлюбу на венеціанському острові. Протести проти того, щоб пара використовувала Венецію для свого заходу, вже почалися.

Інсайдери кажуть, що для організації тільки квіткових композицій наймають по 500 осіб.

"У нас тут 80 000 стебел троянд. Можете собі уявити, скільки людей потрібно, щоб підготувати ці квіти?", — каже одна з них.

На квіти для весіль витрачають мільйони доларів Фото: Соцсети

Крім робочої сили для організації, допомоги та обслуговування, Сара Гейвуд також утримує команду з 20 осіб, яка допомагає з дрібними деталями, як-от відпарювання суконь подружок нареченої. Вони також піклуються про сімейних VIP-персон, стежачи, наприклад, за тим, щоб "бабусі й дідусі завжди мали випивку".

Престон Бейлі згадує, що клієнти зазвичай "сподіваються показати гостям те, чого вони ніколи раніше не бачили". Він будував конструкції за 600 000 доларів, орендував 10-футові канделябри та замовляв індивідуальні меблі з Єгипту. Зазвичай він працює з шовковими квітами для стельових інсталяцій, які можуть коштувати від 25 000 до 75 000 доларів.

Весільний декор тепер іноді вимагає роботи художника з драпірування, який огортає стіни і стелі кілометрами тканин.

Весілля Джейка Бонджові та Міллі Боббі Браун Фото: Instagram jakebongiovi

"Драпірування — це вітрина вечірки", — сказав Томмі Мерфі, художник з драпірування з компанії Swag Decor з Орландо. Нещодавно він працював над розкішним весіллям у коморі на півночі штату Нью-Йорк, де було драпіровок на 170 000 доларів.

"Неважливо, чи витратите ви 1 мільйон доларів на квіти, якщо у вас потворні стіни", — каже він.

Багатші пари також обирають відеомеппінг, коли художники зі світла проєктують 3D-зображення по всьому залу. Це коштує від 60 000 до 100 000 доларів. А голограма покійного дідуся однієї багатої нареченої обійшлася в 500 тисяч доларів.

Саймон сказав, що Banana Split працювала зі знаменитими шеф-кухарями, як-от Вольфганг Пак і Гордон Рамзі, на весіллях, хоча інші клієнти вважають за краще дотримуватися невимушеного меню з курки і картоплі фрі.

Весілля доньки Білла Гейтса Фото: Daily Mail

На цьому рівні стало звичайним працювати з фуд-стилістом, щоб допомогти "меню розповісти історію", — сказав Олів'є Ченг, кейтеринговий провайдер із Нью-Йорка. Він сказав, що вартість елітного кейтерингу може варіюватися від 750 до 1000 доларів на людину. Ченг згадав, як найняв фуд-стиліста для роботи на елітному весіллі й організував шведський стіл у стилі нічного ринку з Азії.

Скляний палац, побудований для весілля Фото: Соцсети

Сьогоднішні супервесілля часто включають у себе запрошення знаменитого артиста. Гейвуд каже, що це ввели в моду російські олігархи, наймаючи Пола Маккартні, Елтона Джона, Rolling Stones і Лайонела Річі. Повідомляється, що Джастін Бібер заробив 10 мільйонів доларів за виступ на весіллі Амбані минулого літа. Єдиний музикант, якого, як виявилося, замовити на весілля неможливо — це Адель.

Гейвуд сказала, що зараз багаті американці воліють грати весілля в Європі через мита Трампа. Але іноді вимагають нездійсненного.

Весілля Софії Річі, дочки Лайонела Річі

Нещодавно одна пара попросила білих павичів на серпневому весіллі в Італії — запит, який вона не могла виконати, тому що літо — це сезон линьки павичів.

А Саймон згадав, як відправив кур'єра на приватному літаку з Лондона на Мальдіви, щоб доставити сіль із селерою, тому що пара відчувала, що це необхідно для весільних коктейлів "Кривава Мері".

Бейлі розповів випадок, коли квіти, відправлені з Нідерландів для весілля в Кувейті, застрягли в аеропорту через передбачувану митну проблему: "Мені довелося відправити когось із 3000 або 4000 доларів готівкою. У цей момент ви готові на все".

Рут Мінковіц, організатор розкішних заходів в Італії, сказала, що весілля у Венеції, як-от у Безоса і Санчес, — це особливий вид логістичного жаху. Коли компанія її сім'ї Elite Kosher Events влаштовує весілля у Венеції, вони починають готуватися за шість днів, а не за три.

"Їжа, тарілки, квіти, все це відправляється на човні. І вам потрібно більше персоналу", — сказала Мінковіц. А раз, під час весілля в старовинному замку на околиці Риму, їй довелося купувати електрику в муніципалітету.

"З італійцями все було б гаразд. Але ми змусили замок замерзнути. У липні. Тому що американці люблять холод", — пожартувала вона.

Нагадаємо, Брат Лорен Санчес розкрив деталі майбутнього весілля сестри з Безосом.

Крім того, Безос підготував шлюбний контракт із нареченою, щоб захистити свої статки у 220 мільярдів доларів.