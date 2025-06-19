Фейерверки с дронов и миллионы на розы: инсайдеры рассказали, какую свадьбу планируют для Безоса

Миллиардер и владелец компании Amazon хочет, чтобы его свадьба с Лорен Санчес прошла в Венеции, где уже вспыхнули протесты, и была потрясающей. Инсайдеры предположили, сколько будет стоить свадьба Джеффа Безоса и как она будет выглядеть.

Related video

Когда Джефф Безос будет жениться в Венеции, ожидается, что его будут окружать тысячи роз, дроны будут запускать фейерверки, а на прием гостей потратят миллионы долларов, пишет WSJ.

Для самых богатых людей на Земле уже недостаточно иметь роскошную свадьбу. Сегодня новой нормой является "суперсвадьба", похожая по масштабу на музыкальный фестиваль и с расходами в миллионы долларов.

Трехдневная свадьба Ананта и Радики Амбани в Индии в прошлом году включала в себя изготовленный на заказ стеклянный дворец и выступление Рианны. Свадьба Софии Ричи и генерального директора Atlantic Records Эллиота Грейнджа в 2023 году длилась несколько дней на Антибах и хедлайнером была рок-группа Good Charlotte. Когда Джефф Безос и Лорен Санчес свяжут себя узами брака в Венеции на многодневном торжестве, которое ожидается на следующей неделе, их мероприятие поднимет планку еще выше.

Свадьба Ананта Амбани

Эта тенденция превратила организаторов в "продюсеров свадеб", как выразилась лондонский организатор Сара Хейвуд.

"Раньше речь шла о фейерверках, потом о дронах. Теперь это запуск фейерверков с дронов", — иронизирует Колин Коуи, который организовывал свадьбы для таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес.

По словам Джейми Саймона, директора по мероприятиям Banana Split, многодневная роскошная свадьба с 200 гостями теперь стоит около 4 миллионов долларов. Коуи сказал, что он работал над свадьбами, которые стоили восьмизначные суммы.

В стоимость входят высококлассные поставщики для всего: от икры в коктейльный час до подвесных инсталляций за 75 000 долларов до звука и освещения, достойных ночного клуба. Этим поставщикам тоже нужны поставщики: кейтеринговые компании теперь нанимают фуд-стилистов, бармены нанимают миксологов для создания индивидуальных коктейлей, а флористы работают с художниками по драпировке. Почти все подписывают соглашение о неразглашении перед началом работы.

"Роскошные свадьбы стали театральными", — сказал Престон Бейли, дизайнер мероприятий, который планировал свадьбы Иванки Трамп и Ананта Амбани.

У Иванки Трамп была чудесная свадьба, но планка стала выше Фото: instagram @ivankatrump

Подробности свадьбы Безоса и Санчеса в основном держались в тайне. Пара наняла свадебного организатора Lanza & Baucina, лондонскую группу, которая планировала свадьбу Джорджа Клуни в 2014 году и, как сообщается, связывает себя узами брака на венецианском острове. Протесты против того, чтобы пара использовала Венецию для своего мероприятия, уже начались.

Инсайдеры говорят, что для организации только цветочных композиций нанимают по 500 человек.

"У нас здесь 80 000 стеблей роз. Можете себе представить, сколько людей требуется, чтобы подготовить эти цветы?", — говорит одна из них.

На цветы для свадеб тратят миллионы долларов Фото: Соцсети

Помимо рабочей силы для организации, помощи и обслуживания, Сара Хейвуд также содержит команду из 20 человек, которая помогает с мелкими деталями, такими как отпаривание платьев подружек невесты. Они также заботятся о семейных VIP-персонах, следя, например, за тем, чтобы "бабушки и дедушки всегда имели выпивку".

Престон Бейли вспоминает, что клиенты обычно "надеются показать гостям то, чего они никогда раньше не видели". Он строил конструкции за 600 000 долларов, арендовал 10-футовые канделябры и заказывал индивидуальную мебель из Египта. Обычно он работает с шелковыми цветами для потолочных инсталляций, которые могут стоить от 25 000 до 75 000 долларов.

Свадебный декор теперь иногда требует работы художника по драпировке, который окутывает стены и потолки километрами тканей.

Свадьба Джейка Бонджови и Милли Бобби Браун Фото: Instagram jakebongiovi

"Драпировка — это витрина вечеринки", — сказал Томми Мерфи, художник по драпировке из компании Swag Decor из Орландо. Недавно он работал над роскошной свадьбой в амбаре на севере штата Нью-Йорк, где было драпировок на 170 000 долларов.

"Неважно, потратите ли вы 1 миллион долларов на цветы, если у вас уродливые стены", — говорит он.

Более богатые пары также выбирают видеомэппинг, когда художники по свету проецируют 3D-изображения по всему залу. Это стоит от 60 000 до 100 000 долларов. А голограмма покойного дедушки одной богатой невесты обошлась в 500 тысяч долларов.

Саймон сказал, что Banana Split работала со знаменитыми шеф-поварами, такими как Вольфганг Пак и Гордон Рамзи, на свадьбах, хотя другие клиенты предпочитают придерживаться непринужденного меню из курицы и картофеля фри.

Свадьба дочки Билла Гейтса Фото: Daily Mail

На этом уровне стало обычным работать с фуд-стилистом, чтобы помочь "меню рассказать историю", — сказал Оливье Ченг, кейтеринговый провайдер из Нью-Йорка. Он сказал, что стоимость элитного кейтеринга может варьироваться от 750 до 1000 долларов на человека. Ченг вспомнил, как нанял фуд-стилиста для работы на элитной свадьбе и организовал шведский стол в стиле ночного рынка из Азии.

Стеклянный дворец, построенный для свадьбы Фото: Соцсети

Сегодняшние суперсвадьбы часто включают в себя приглашение знаменитого артиста. Хейвуд говорит, что это ввели в моду российские олигархи, нанимая Пола Маккартни, Элтона Джона, Rolling Stones и Лайонела Ричи. Сообщается, что Джастин Бибер заработал 10 миллионов долларов за выступление на свадьбе Амбани прошлым летом. Единственный музыкант, которого, как оказалось, заказать на свадьбу невозможно – это Адель.

Хейвуд сказала, что сейчас богатые американцы предпочитают играть свадьбы в Европе из-за пошлин Трампа. Но иногда требуют невыполнимого.

Свадьба Софии Ричи, дочери Лайонела Ричи

Недавно одна пара попросила белых павлинов на августовской свадьбе в Италии — запрос, который она не могла выполнить, потому что лето — это сезон линьки павлинов.

А Саймон вспомнил, как отправил курьера на частном самолете из Лондона на Мальдивы, чтобы доставить соль с сельдереем, потому что пара чувствовала, что это необходимо для свадебных коктейлей "Кровавая Мэри".

Бейли рассказал случай, когда цветы, отправленные из Нидерландов для свадьбы в Кувейте, застряли в аэропорту из-за предполагаемой таможенной проблемы: "Мне пришлось отправить кого-то с 3000 или 4000 долларов наличными. В этот момент вы готовы на все".

Рут Минковиц, организатор роскошных мероприятий в Италии, сказала, что свадьбы в Венеции, такие как у Безоса и Санчес, — это особый вид логистического кошмара. Когда компания ее семьи Elite Kosher Events устраивает свадьбу в Венеции, они начинают готовиться за шесть дней, а не за три.

"Еда, тарелки, цветы, все это отправляется на лодке. И вам нужно больше персонала", — сказала Минковиц. А раз, во время свадьбы в старинном замке на окраине Рима, ей пришлось покупать электричество у муниципалитета.

"С итальянцами все было бы в порядке. Но мы заставили замок замерзнуть. В июле. Потому что американцы любят холод", — пошутила она.

Напомним, Брат Лорен Санчес раскрыл детали предстоящей свадьбы сестры с Безосом.

Кроме того, Безос подготовил брачный контракт с невестой, чтобы защитить свое состояние в 220 миллиардов долларов.