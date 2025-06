Свадьба одного из самых богатых мужчин мира под угрозой срыва: что произошло (фото)

Активисты Венеции против того, чтобы в итальянском городе, обожаемом туристами со всего мира, провели свадьбу основатель Amazon Джефф Безос и Лорен Санчес, которая якобы запланирована на 24 июня.

Как пишет The Guardian, жители не хотят превращать Венецию в игровую площадку для миллиардеров и звезд. Предполагается, что на церемонию одного из самых богатых людей мира посетят более 200 гостей.

Несмотря на то, что свадьба Безоса может оказаться финансово выгодной для Венеции и наполнить казну почти на 10 миллионов евро, активисты расклеивают баннеры в популярных туристических локациях города, раздают прохожим листовки и выступают с речами на площадях. Даже на фасаде базилики Сан-Джорджо, где миллиардер и его избранница собираются провести церемонию венчания, протестующие также повесили баннер с надписью "Нет Безосу".

"В воздухе чувствуется много гнева, потому что городской совет снова попал в рабство из-за желания получить прибыль. Наш город продали тому, кто больше заплатит. Каждый раз, когда происходит подобное событие, город замирает, определенные районы становятся недоступными, а туристов приезжает еще больше. Эта свадьба действительно показывает, что не так с Венецией", — заявила одна из активисток Марта Сотторива.

Свадьба Джеффа Безоса

Торжества могут начаться уже 24 июня. Тем временем Федерика Тонинелло пообещала собрать протесты 26, 27 и 28 числа, чтобы сорвать свадьбу миллиардера, пишет The New York Times. Женщина планирует не допустить молодоженов к зданию The Misericordia, где должно состояться событие.

"Мы выстелим улицы нашими телами, перекроем каналы спасательными кругами, шлюпками и нашими лодками. Мы должны заблокировать Безоса, и восприятие этого города как "туристического рая", которое привело к росту цен на жилье так, что большинство рядовых венецианцев больше не могут позволить себе жить здесь", — говорит Тонинелло.

Между тем советник Венеции по вопросам туризма Симоне Вентурини отметил, что не понимает негативных эмоций людей относительно масштабного события.

"В Венеции уже происходили и более влиятельные события. Возможно, дело в том, что Венеция является самым красивым городом в мире? Мы все должны гордиться тем, что свадьба Безоса, событие международного значения, проходит в водах нашей лагуны. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что Венеция открыта для всех", — заявил Вентурини.

Личная жизнь Джеффа Безоса

Джефф Безос женился на Маккензи Таттл (сейчас Маккензи Скотт) в 1993 году. У пары есть четверо детей (трое сыновей и одна приемная дочь из Китая). В январе 2019 года Джефф и Маккензи объявили о разводе после 25 лет брака, что стало стало стало одним из самых дорогих разводов в истории. Женщина получила около 38 миллиардов долларов в виде акций Amazon, впоследствии вышла замуж за учителя химии и уже успела развестись с ним.

Джефф Безос и Маккензи Скотт Фото: Getty Images

Роман с Лорен Санчес

Вскоре после объявления о разрыве стало известно о романе Безоса с телеведущей и бывшей репортершей Лорен Санчес. Их отношения стали довольно публичными — пара часто появляется вместе на мероприятиях. В 2023 году Безос и Санчес обручились.

