Один из самых богатых мужчин мира подпишет с любимой "жесткий" брачный контракт (фото)

Основатель гиганта Amazon Джефф Безос готовит брачный контракт с невестой Лорен Санчес, чтобы накануне свадьбы в Венеции защитить свое состояние в 220 миллиардов долларов.

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Подробнее об этом сообщает издание Hello Magazine.

Миллиардер Джефф Безос заключает один из самых сложных брачных контрактов в истории перед женитьбой на Лорен Санчес. Команда юристов работает над документом несколько месяцев, чтобы защитить имущество одного из самых богатых людей планеты.

Детали брачного контракта

По информации издания, состояние 61-летнего основателя Amazon оценивается в 220 миллиардов долларов, что делает подготовку соглашения чрезвычайно сложным процессом. "Это не просто контракт — это целая конституция их будущих отношений", — пояснил эксперт по семейному праву Альфонс Провинциано.

Джефф Безос и его избранница, Лорен Санчес Фото: Getty

Особое внимание в документе будет уделено защите акций компаний бизнесмена, а также недвижимости в 10 странах мира. Юристы пытаются защитить все активы Безоса, нажитые до брака.

Учитывает предыдущий опыт

Опыт первого развода побудил миллиардера к осторожности. Первый брак с Маккензи Скотт американец заключил без брачного контракта, это сделало развод 2019 года одним из самых дорогих в истории. Экс-жена получила четыре процента акций Amazon — это миллиардные доходы.

55-летняя Лорен Санчес, которая обручилась с Безосом в 2023 году на роскошной яхте у берегов Канн, относится к ситуации с юмором. Перед возможным полетом в космос она пошутила с женихом: "Джефф, если не хочешь жениться, необязательно отправлять меня в космос".

Брачный контракт Безоса может установить новый стандарт для защиты активов очень состоятельных людей. Эксперты ожидают, что документ станет образцом для будущих сделок такого уровня.

Кстати, несмотря на финансовую напряженность, пара выглядит счастливой. Санчес регулярно сопровождает Безоса на публичных мероприятиях и поддерживает его планы покорения космоса.

По слухам, свадьба пары запланирована на июнь в Венеции. Торжество обещает стать одним из самых роскошных в мире. На церемонии появятся Кэти Перри, Ким Кардашьян, Крис Дженнер и Ева Лонгория, которых видели на недавних девичнике Санчес в Париже.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Брат Лорен Санчес раскрыл детали предстоящей свадьбы своей сестры.

Джефф Безос снял для своей шикарной церемонии бракосочетания целый остров в Венеции.

Мы также рассказывали, кто будет петь на самой дорогой и роскошной свадьбе Лорен и Джеффа.