Один із найбагатших чоловіків світу підпише з коханою "жорсткий" шлюбний контракт (фото)

Засновник гіганта Amazon Джефф Безос готує шлюбний контракт із нареченою Лорен Санчес, щоб напередодні весілля у Венеції захистити свої статки у 220 мільярдів доларів.

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Детальніше про це повідомляє видання Hello Magazine.

Мільярдер Джефф Безос укладає один із найскладніших шлюбних контрактів в історії перед одруженням з Лорен Санчес. Команда юристів працює над документом кілька місяців, щоб захистити майно одного з найбагатших людей планети.

Деталі шлюбного контракту

За інформацією видання, статки 61-річного засновника Amazon оцінюються у 220 мільярдів доларів, що робить складання угоди надзвичайно складним процесом. "Це не просто контракт — це ціла конституція їхніх майбутніх стосунків", — пояснив експерт із сімейного права Альфонс Провінціано.

Джефф Безос і його обраниця, Лорен Санчес Фото: Getty

Особливу увагу в документі буде приділено захисту акцій компаній бізнесмена, а також нерухомості в 10 країнах світу. Юристи намагаються захистити всі активи Безоса, нажиті до шлюбу.

Враховує попередній досвід

Досвід першого розлучення спонукав мільярдера до обережності. Перший шлюб з Маккензі Скотт американець уклав без шлюбного контракту, це зробило розлучення 2019 року одним із найдорожчих в історії. Ексдружина отримала чотири відсотки акцій Amazon — це мільярдні прибутки.

55-річна Лорен Санчес, яка заручилася з Безосом у 2023 році на розкішній яхті біля берегів Канн, ставиться до ситуації з гумором. Перед можливим польотом у космос вона пожартувала з нареченим: "Джеффе, якщо не хочеш одружуватися, необов'язково відправляти мене в космос".

Шлюбний контракт Безоса може встановити новий стандарт для захисту активів дуже заможних людей. Експерти очікують, що документ стане зразком для майбутніх угод такого рівня.

До речі, попри фінансову напруженість, пара виглядає щасливою. Санчес регулярно супроводжує Безоса на публічних заходах та підтримує його плани підкорення космосу.

За чутками, весілля пари заплановане на червень у Венеції. Урочистість обіцяє стати однією з найрозкішніших у світі. На церемонії з'являться Кеті Перрі, Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер і Єва Лонгорія, яких бачили на нещодавніх дівич-вечорницях Санчес у Парижі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Брат Лорен Санчес розкрив деталі майбутнього весілля своєї сестри.

Джефф Безос зняв для своєї шикарної церемонії одруження цілий острів у Венеції.

Ми також розповідали, хто співатиме на найдорожчому і найрозкішнішому весіллі Лорен і Джеффа.