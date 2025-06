Весілля одного з найбагатших чоловіків світу під загрозою зриву: що сталося (фото)

Активісти Венеції проти того, щоб в італійському місті, обожнюваному туристами зі всього світу, провели весілля засновник Amazon Джефф Безос та Лорен Санчес, яке начебто заплановане на 24 червня.

Як пише The Guardian, жителі не хочуть перетворювати Венецію на ігровий майданчик для мільярдерів і зірок. Передбачається, що на церемонію одного з найбагатших людей світу завітають понад 200 гостей.

Попри те, що весілля Безоса може виявитися фінансово вигідним для Венеції і наповнити казну майже на 10 мільйонів євро, активісти розклеюють банери в популярних туристичних локаціях міста, роздають перехожим листівки й виступають з промовами на площах. Навіть на фасаді базиліки Сан-Джорджо, де мільярдер і його обраниця збираються провести церемонію вінчання, протестувальники також повісили банер із написом "Ні Безосу".

"У повітрі відчувається багато гніву, тому що міська рада знову потрапила в рабство через бажання отримати прибуток. Наше місто продали тому, хто більше заплатить. Кожного разу, коли відбувається подібна подія, місто завмирає, певні райони стають недоступними, а туристів приїжджає ще більше. Це весілля дійсно показує, що не так з Венецією", — заявила одна з активісток Марта Сотторіва.

Весілля Джеффа Безоса

Урочистості зможуть розпочатися вже 24 червня. Тим часом Федеріка Тонінелло пообіцяла зібрати протести 26, 27 і 28 числа, аби зірвати весілля мільярдера, пише The New York Times. Жінка планує не допустити молодят до будівлі The Misericordia, де має відбутися подія.

"Ми вистелимо вулиці нашими тілами, перекриємо канали рятувальними кругами, шлюпками і нашими човнами. Ми повинні заблокувати Безоса, й сприйняття цього міста як "туристичного раю", яке призвело до зростання цін на житло так, що більшість пересічних венеціанців більше не можуть дозволити собі жити тут", — каже Тонінелло.

Тим часом радник Венеції з питань туризму Сімоне Вентуріні зазначив, що не розуміє негативних емоцій людей щодо масштабної події.

"У Венеції вже відбувалися і більш впливові події. Можливо, справа у тому, що Венеція є найкрасивішим містом у світі? Ми всі повинні пишатися тим, що весілля Безоса, подія міжнародного значення, проходить у водах нашої лагуни. Ми хочемо ще раз підкреслити, що Венеція відкрита для всіх", — заявив Вентуріні.

Особисте життя Джеффа Безоса

Джефф Безос одружився з Маккензі Таттл (зараз Маккензі Скотт) у 1993 році. У пари є четверо дітей (троє синів і одна прийомна дочка з Китаю). У січні 2019 року Джефф та Маккензі оголосили про розлучення після 25 років шлюбу, що стало стало одним із найдорожчих розлучень в історії. Жінка отримала близько 38 мільярдів доларів у вигляді акцій Amazon, згодом одружилася з учителем хімії і вже встигла розлучитися з ним.

Джефф Безос та Маккензі Скотт Фото: Getty Images

Роман з Лорен Санчес

Невдовзі після оголошення про розрив стало відомо про роман Безоса з телеведучою та колишньою репортеркою Лорен Санчес. Їхні стосунки стали доволі публічними — пара часто з’являється разом на заходах. У 2023 році Безос і Санчес заручилися.

