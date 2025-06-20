20 червня 2025 року: Мефодія Патарського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна вбивати павуків і їсти горіхи та яйця.

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Що сталося 20 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Мефодія Патарського. Він прославився своєю боротьбою з єретиками. Мефодій написав багато викладів на християнські теми, моральні настанови та тлумачення Святого Письма. Колись його схопили язичники, але навіть в останні хвилини життя він намагався проповідувати християнську віру. У 312 році його було засуджено до страти — йому відрубали голову.

Також 20 червня 2024 року — День літнього сонцестояння.

Що не можна робити 20 червня:

вбивати павуків;

їсти горіхи та яйця;

роздавати поради іншим людям.

Народні прикмети та повір'я:

павуки плетуть багато павутини — погода буде сухою;

павук порвав павутину — до дощу;

високі хмари — чекайте спеку найближчим часом.

День ангела святкують:

Андрій, Гліб, Інна, Лука, Римма, Фома.

Народилися 20 червня:

1967 рік — Ніколь Кідман, австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", "Еммі", BAFTA та ін.

Також цього дня:

1768 рік — українські гайдамаки беруть Умань;

1792 рік — Велика французька революція: народне повстання в Парижі;

1840 рік — Семюел Морзе отримує патент на телеграф;

1990 рік — Бундестаг ФРН ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 рік — перший пробний залізничний рейс тунелем під Ла-Маншем;

2003 рік — створюють фонд Вікімедіа.

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.