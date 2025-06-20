20 червня 2025 року: Мефодія Патарського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна вбивати павуків і їсти горіхи та яйця.
Що сталося 20 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Мефодія Патарського. Він прославився своєю боротьбою з єретиками. Мефодій написав багато викладів на християнські теми, моральні настанови та тлумачення Святого Письма. Колись його схопили язичники, але навіть в останні хвилини життя він намагався проповідувати християнську віру. У 312 році його було засуджено до страти — йому відрубали голову.
Також 20 червня 2024 року — День літнього сонцестояння.
Що не можна робити 20 червня:
- вбивати павуків;
- їсти горіхи та яйця;
- роздавати поради іншим людям.
Народні прикмети та повір'я:
- павуки плетуть багато павутини — погода буде сухою;
- павук порвав павутину — до дощу;
- високі хмари — чекайте спеку найближчим часом.
День ангела святкують:
Андрій, Гліб, Інна, Лука, Римма, Фома.
Народилися 20 червня:
1967 рік — Ніколь Кідман, австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", "Еммі", BAFTA та ін.
Також цього дня:
1768 рік — українські гайдамаки беруть Умань;
1792 рік — Велика французька революція: народне повстання в Парижі;
1840 рік — Семюел Морзе отримує патент на телеграф;
1990 рік — Бундестаг ФРН ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;
1993 рік — перший пробний залізничний рейс тунелем під Ла-Маншем;
2003 рік — створюють фонд Вікімедіа.
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.