20 июня 2025 года: Мефодия Патарского — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя убивать пауков и есть орехи и яйца.

Related video

Что случилось 20 июня?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Мефодия Патарского. Он прославился своей борьбой с еретиками. Мефодий написал много изложений на христианские темы, нравственные наставления и толкования Священного Писания. Когда-то его схватили язычники, но даже в последние минуты жизни он пытался проповедовать христианскую веру. В 312 году он был приговорен к казни — ему отрубили голову.

Также 20 июня 2024 года — День летнего солнцестояния.

Что нельзя делать 20 июня:

убивать пауков;

есть орехи и яйца;

раздавать советы другим людям.

Народные приметы и поверья:

пауки плетут много паутины — погода будет сухой;

паук порвал паутину — к дождю;

высокие облака — ждите жару в ближайшем времени.

День ангела празднуют:

Андрей, Глеб, Инна, Лука, Римма, Фома.

Родились 20 июня:

1967 год — Николь Кидман, австралийская и американская актриса, певица, продюсер, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA и др.

Также в этот день:

1768 год — украинские гайдамаки берут Умань;

1792 год — Великая французская революция: народное восстание в Париже;

1840 год — Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;

1990 год — Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;

1993 год — первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;

2003 год — создают фонд Викимедиа.

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.