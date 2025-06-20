20 июня 2025 года: Мефодия Патарского — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя убивать пауков и есть орехи и яйца.
Что случилось 20 июня?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Мефодия Патарского. Он прославился своей борьбой с еретиками. Мефодий написал много изложений на христианские темы, нравственные наставления и толкования Священного Писания. Когда-то его схватили язычники, но даже в последние минуты жизни он пытался проповедовать христианскую веру. В 312 году он был приговорен к казни — ему отрубили голову.
Также 20 июня 2024 года — День летнего солнцестояния.
Что нельзя делать 20 июня:
- убивать пауков;
- есть орехи и яйца;
- раздавать советы другим людям.
Народные приметы и поверья:
- пауки плетут много паутины — погода будет сухой;
- паук порвал паутину — к дождю;
- высокие облака — ждите жару в ближайшем времени.
День ангела празднуют:
Андрей, Глеб, Инна, Лука, Римма, Фома.
Родились 20 июня:
1967 год — Николь Кидман, австралийская и американская актриса, певица, продюсер, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA и др.
Также в этот день:
1768 год — украинские гайдамаки берут Умань;
1792 год — Великая французская революция: народное восстание в Париже;
1840 год — Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;
1990 год — Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;
1993 год — первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;
2003 год — создают фонд Викимедиа.
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.