Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року: що означає цей день

Літнє сонцестояння 2025 року настає вже сьогодні. Це момент, коли день буде найдовшим, відкриваючи нові можливості для змін і починань.

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Астропсихологиня Анна Остапенко розповіла, коли відбудеться літнє сонцестояння цього року і що воно означає.

Коли настане літнє сонцестояння 2025?

Літнє сонцестояння 2025 року настало сьогодні, 21 червня, о 05:42 за київським часом. У цей момент Сонце досягло своєї найвищої точки на небосхилі, і день стане найдовшим у році. Це астрономічне явище має не тільки наукове значення, а й глибокий символізм, що відображає баланс між світлом і тінню.

Час сили та гармонії: як літнє сонцестояння 2025 впливає на нас

Для багатьох народів літнє сонцестояння — це час свят, коли активуються природні сили, а енергія природи досягає свого піку. Цього дня традиційно проводили обряди очищення, а також ворожіння і ритуали, спрямовані на виконання бажань. Вважається, що зустріч світанку в цей день приносить удачу і гармонію на весь рік.

Сонцестояння також пов'язане з ритуалами очищення і відновлення. У цей день люди влаштовують обряди, спрямовані на відпускання старих образ, тривог і всього, що заважає особистому розвитку. Багато практик очищення, медитації та відновлення пов'язані саме з цим днем, оскільки вірять, що він відкриває двері для позитивних змін.

Літнє сонцестояння — це момент, коли природа і людина можуть синхронізуватися, отримуючи можливість оновлення і зростання. Вважається, що цього дня особлива енергія пронизує світ, допомагаючи людям реалізувати свої мрії та задумане. Цей день також є міжнародним святом йоги, символізуючи гармонію між тілом, розумом і природою. Люди всього світу влаштовують заходи на свіжому повітрі, де практикують йогу, медитацію і дихальні вправи, вдихаючи в себе силу сонця і природи.

Літнє сонцестояння — це момент, коли можна почати новий етап життя з чистого аркуша. Цей день дарує шанс для внутрішньої трансформації, зміцнення зв'язку із собою та світом навколо.

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