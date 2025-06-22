22 червня 2025 року: Євсіїв день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна починати нові справи до вечора і піддаватися спокусам.
Що сталося 22 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Євсевія Самосатського. Він був підданий тортурам за свою віру, але увійшов в історію як мученик, який пробачив свого вбивцю. Колись Євсевій прибув до міста Доліхіни, де жили переважно аріанці. Одна з жінок кинула на голову Євсевія черепицю, яка пробила його череп. Помираючи, він попросив, щоб жінку пробачили і не катували.
Також 22 червня в Україні — День скорботи і пам'яті жертв війни.
Що не можна робити 22 червня:
- починати нові справи до вечора, адже вони не будуть успішними;
- піддаватися спокусам;
- запрошувати до себе гостей;
- таїти образ на когось.
Народні прикмети та повір'я:
- йде дощ — чекайте великий урожай хлібів;
- вечірня роса до ясного дня завтра;
- на каменях з'являється волога — до дощу.
День ангела святкують:
Геннадій, Василь, Григорій, Гаврило, Федір, Уляна.
Народилися 22 червня:
1949 рік — Меріл Стріп, американська акторка, володарка безлічі нагород, включно з трьома преміями "Оскар";
1981 рік — Сергій Притула, український телеведучий, актор.
Також цього дня:
1671 рік — Османська імперія оголошує війну Речі Посполитій;
1889 рік — німецька імперія першою в Європі вводить пенсії по старості;
1910 рік — відкривають першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсує дирижабль "Німеччина".
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.