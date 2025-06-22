22 июня 2025 года: Евсеев день — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя начинать новые дела до вечера и поддаваться соблазнам.
Что случилось 22 июня?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Евсевия Самосатского. Он был подвергнут пыткам за свою веру, но вошел в историю как мученик, который простил свою убийцу. Когда-то Евсевий прибыл в город Долихины, где жили преимущественно арианцы. Одна из женщин бросила на голову Евсевия черепицу, пробившую его череп. Умирая, он попросил, чтобы женщину простили и не пытали.
Также 22 июня в Украине — День скорби и памяти жертв войны.
Что нельзя делать 22 июня:
- начинать новые дела до вечера, ведь они не будут успешными;
- поддаваться соблазнам;
- приглашать к себе гостей;
- таить обид на кого-то.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — ждите большой урожай хлебов;
- вечерння роса к ясному дню завтра;
- на камнях появляется влага — к дождю.
День ангела празднуют:
Геннадий, Василий, Григорий, Гаврило, Федор, Ульяна.
Родились 22 июня:
1949 год — Мерил Стрип, американская актриса, обладательница множества наград, включая три премии "Оскар";
1981 год – Сергей Притула, украинский телеведущий, актер.
Также в этот день:
1671 год — Османская империя объявляет войну Речи Посполитой;
1889 год — немецкая империя первой в Европе вводит пенсии по старости;
1910 год — открывают первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсгафен-Дюссельдорф, на которой курсирует дирижабль "Германия".
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.