25 червня 2025 року: преподобномучениці Февронії — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ходити в ліс і купатися у водоймах. Сильна спека вказує, що така погода буде ще 40 днів.
Що сталося 25 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Февронії. Вона жила за часів, коли імператором був Діоклетіан і постраждала за віру в Бога. Колись правитель вирішив знищити всіх християн у місті, спрямував своє військо до монастиря, а всі черниці втекли, лишилася тільки настоятелька та Февронія. Їх узяли в полон. Февронії пропонували зректися віри, але вона відмовилася, за що її стратили.
Також 25 червня — День митника в Україні.
Що не можна робити 25 червня:
- ходити в ліс;
- купатися у водоймах;
- пекти щось із тіста.
Народні прикмети та повір'я:
- сильна спека вказує, що така погода буде ще 40 днів;
- сіно їдять миші — буде невдалий сінокіс;
- розсада не вбирає вологу — сінокоси будуть мокрими.
День ангела святкують:
Леонід, Костянтин, Федір, Петро, Давид.
Народилися 25 червня:
1903 рік — Джордж Орвелл, англійський письменник, автор романів "1984" і "Скотний двір", відомих своєю соціально-політичною сатирою.
Також цього дня:
1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню;
1957 рік — створюють іграшку "літаюча тарілка";
1991 рік — ухвалюють Закон України "Про митну справу в Україні".
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