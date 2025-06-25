25 червня 2025 року: преподобномучениці Февронії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ходити в ліс і купатися у водоймах. Сильна спека вказує, що така погода буде ще 40 днів.

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Що сталося 25 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Февронії. Вона жила за часів, коли імператором був Діоклетіан і постраждала за віру в Бога. Колись правитель вирішив знищити всіх християн у місті, спрямував своє військо до монастиря, а всі черниці втекли, лишилася тільки настоятелька та Февронія. Їх узяли в полон. Февронії пропонували зректися віри, але вона відмовилася, за що її стратили.

Також 25 червня — День митника в Україні.

Що не можна робити 25 червня:

ходити в ліс;

купатися у водоймах;

пекти щось із тіста.

Народні прикмети та повір'я:

сильна спека вказує, що така погода буде ще 40 днів;

сіно їдять миші — буде невдалий сінокіс;

розсада не вбирає вологу — сінокоси будуть мокрими.

День ангела святкують:

Леонід, Костянтин, Федір, Петро, Давид.

Народилися 25 червня:

1903 рік — Джордж Орвелл, англійський письменник, автор романів "1984" і "Скотний двір", відомих своєю соціально-політичною сатирою.

Також цього дня:

1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню;

1957 рік — створюють іграшку "літаюча тарілка";

1991 рік — ухвалюють Закон України "Про митну справу в Україні".

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.