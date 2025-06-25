25 июня 2025 года: преподобномученицы Февронии — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в лес и купаться в водоемах. Сильная жара указывает, что такая погода будет еще 40 дней.

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Что случилось 25 июня?

Сегодня православная церковь почитает память преподобномученицы Февронии. Она жила во времена, когда императором был Диоклетиан и пострадала за веру в Бога. Когда-то правитель решил уничтожить всех христиан в городе, направил свое войско к монастырю, а все монахини убежали, осталась только настоятельница и Феврония. Их взяли в плен. Февронии предлагали отречься от веры, но она отказалась, за что ее казнили.

Также 25 июня — День таможенника в Украине.

Что нельзя делать 25 июня:

ходить в лес;

купаться в водоемах;

печь что-то из теста.

Народные приметы и поверья:

сильная жара указывает, что такая погода будет еще 40 дней;

сено едят мыши – будет неудачный сенокос;

рассада не впитывает влагу – сенокосы будут мокрыми.

День ангела празднуют:

Леонид, Константин, Федор, Петр, Давид.

Родились 25 июня:

1903 год — Джордж Оруэлл, английский писатель, автор романов "1984" и "Скотный двор", известных своей социально-политической сатирой.

Также в этот день:

1783 год — французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщает на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода;

1957 год — создают игрушку "летающая тарелка";

1991 год — принимают Закон Украины "О таможенном деле в Украине".

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.