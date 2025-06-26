26 червня 2025 року: Давида Солунського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна топтати суницю і відмовляти друзям у допомозі.
Що сталося 26 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Давида Солунського. Він був християнським святим, який жив у IV столітті. Народився в Солуні, в сім'ї забезпеченого християнського вченого. Зрекшись багатства, він прийняв чернече життя і став прикладом цнотливості. Давид Солунський відомий своїми працями з богослов'я, а також листами, в яких він звертався до вірян, втішаючи і наставляючи їх. Він помер мученицькою смертю 303 року.
У народі цей день називають ще Давид-земляник — до цього часу встигала дозрівати полуниця, і люди вирушали на її збір.
Також 26 червня в Україні — День кримськотатарського прапора.
Що не можна робити 26 червня:
- топтати суницю або викидати її;
- відмовляти друзям у допомозі;
- завдавати шкоди тваринам.
Народні прикмети та повір'я:
- спекотно — ще протягом 40 днів буде така погода;
- посуха — грибів не буде до осені;
- сонячний день — до кінця літа буде гарна погода.
День ангела святкують:
Іоанн, Леонід, Петро, Анастасія, Діана.
Народилися 26 червня:
1993 рік — Аріана Гранде, американська співачка, акторка й авторка пісень, одна з найпопулярніших і найвпливовіших музичних виконавиць сучасності.
Також цього дня:
1886 рік — французький хімік Анрі Муассан уперше отримує чистий фтор;
1906 рік — стартують перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;
1919 рік — виходить перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";
1945 рік — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об'єднаних Націй;
2006 рік — у Кельні проходить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України.
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