26 червня 2025 року: Давида Солунського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна топтати суницю і відмовляти друзям у допомозі.

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Що сталося 26 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Давида Солунського. Він був християнським святим, який жив у IV столітті. Народився в Солуні, в сім'ї забезпеченого християнського вченого. Зрекшись багатства, він прийняв чернече життя і став прикладом цнотливості. Давид Солунський відомий своїми працями з богослов'я, а також листами, в яких він звертався до вірян, втішаючи і наставляючи їх. Він помер мученицькою смертю 303 року.

У народі цей день називають ще Давид-земляник — до цього часу встигала дозрівати полуниця, і люди вирушали на її збір.

Також 26 червня в Україні — День кримськотатарського прапора.

Що не можна робити 26 червня:

топтати суницю або викидати її;

відмовляти друзям у допомозі;

завдавати шкоди тваринам.

Народні прикмети та повір'я:

спекотно — ще протягом 40 днів буде така погода;

посуха — грибів не буде до осені;

сонячний день — до кінця літа буде гарна погода.

День ангела святкують:

Іоанн, Леонід, Петро, Анастасія, Діана.

Народилися 26 червня:

1993 рік — Аріана Гранде, американська співачка, акторка й авторка пісень, одна з найпопулярніших і найвпливовіших музичних виконавиць сучасності.

Також цього дня:

1886 рік — французький хімік Анрі Муассан уперше отримує чистий фтор;

1906 рік — стартують перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 рік — виходить перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";

1945 рік — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об'єднаних Націй;

2006 рік — у Кельні проходить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України.

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.