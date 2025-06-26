26 июня 2025 года: Давида Солунского — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя топтать землянику и отказывать друзьям в помощи.

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Что случилось 26 июня?

Сегодня православная церковь почитает память Давида Солунского. Он был христианским святым, жившим в IV веке. Родился в Солуне, в семье обеспеченного христианского ученого. Отрекшись от богатства, он принял монашескую жизнь и стал примером целомудрия. Давид Солунский известен своими трудами по богословию, а также письмами, в которых он обращался к верующим, утешая и наставляя их. Он умер мученической смертью в 303 году.

В народе этот день называют еще Давид-земляничник — до этого времени успевала созревать клубника, и люди отправлялись на ее сбор.

Также 26 июня в Украине — День крымскотатарского флага.

Что нельзя делать 26 июня:

топтать землянику или выбрасывать ее;

отказывать друзьям в помощи;

причинять вред животным.

Народные приметы и поверья:

жарко – еще в течение 40 дней будет такая погода;

засуха — грибов не будет до осени;

солнечный день — до конца лета будет хорошая погода.

День ангела празднуют:

Иоанн, Леонид, Петр, Анастасия, Диана.

Родились 26 июня:

1993 год — Ариана Гранде, американская певица, актриса и автор песен, одна из самых популярных и влиятельных музыкальных исполнительниц современности.

Также в этот день:

1886 год — французский химик Анри Муассан впервые получает чистый фтор;

1906 год — стартует первая в истории автомобильная гонка Гран-При Франции;

1919 год — выходит первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз";

1945 год — на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписывают Устав Организации Объединенных Наций;

2006 год — в Кельне проходит матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария, в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 побеждает сборная Украины.

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.