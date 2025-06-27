27 червня 2025 року: преподобного Самсона — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна важко працювати і заздрити. Якщо сьогодні йде дощ — до Бабиного літа йтимуть дощі.

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Що сталося 27 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Самсона. Він походив із забезпеченої сім'ї, навчався на лікаря, але усвідомив, що його призначення — допомагати нужденним. Він часто лікував бідняків, які не могли платити за це. Після смерті батьків Самсон отримав спадок, який одразу роздав, а сам переїхав до іншого міста, де придбав маленький будиночок і в ньому безкоштовно приймав пацієнтів. У народі цей день називають Самсон Сіногною.

Що не можна робити 27 червня:

важко працювати;

довго дивитися в дзеркало, адже так можна позбутися краси;

заздрити;

лаятися.

Народні прикмети та повір'я:

хмарне небо — погода скоро зіпсується;

іде дощ — до Бабиного літа йтимуть дощі;

бджоли злі та кусючі — буде посуха.

День ангела святкують:

Володимир, Георгій, Єгор, Іван, (Іоанн), Іоанна, Юрій.

Народилися 27 червня:

1975 рік — Тобі Магуайр, американський актор, найбільш відомий своєю роллю Пітера Паркера в трилогії фільмів "Людина-павук" (2002-2007 рр.);

1991 рік — Денис Прокопенко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Також цього дня:

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;

1929 рік — уперше було продемонстровано систему передавання повнокольорового телезображення;

1931 рік — у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;

1964 рік — у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку.

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