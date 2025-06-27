27 червня 2025 року: преподобного Самсона — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна важко працювати і заздрити. Якщо сьогодні йде дощ — до Бабиного літа йтимуть дощі.
Що сталося 27 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Самсона. Він походив із забезпеченої сім'ї, навчався на лікаря, але усвідомив, що його призначення — допомагати нужденним. Він часто лікував бідняків, які не могли платити за це. Після смерті батьків Самсон отримав спадок, який одразу роздав, а сам переїхав до іншого міста, де придбав маленький будиночок і в ньому безкоштовно приймав пацієнтів. У народі цей день називають Самсон Сіногною.
Що не можна робити 27 червня:
- важко працювати;
- довго дивитися в дзеркало, адже так можна позбутися краси;
- заздрити;
- лаятися.
Народні прикмети та повір'я:
- хмарне небо — погода скоро зіпсується;
- іде дощ — до Бабиного літа йтимуть дощі;
- бджоли злі та кусючі — буде посуха.
День ангела святкують:
Володимир, Георгій, Єгор, Іван, (Іоанн), Іоанна, Юрій.
Народилися 27 червня:
1975 рік — Тобі Магуайр, американський актор, найбільш відомий своєю роллю Пітера Паркера в трилогії фільмів "Людина-павук" (2002-2007 рр.);
1991 рік — Денис Прокопенко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.
Також цього дня:
1663 рік — у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;
1929 рік — уперше було продемонстровано систему передавання повнокольорового телезображення;
1931 рік — у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;
1964 рік — у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку.
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.