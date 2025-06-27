27 июня 2025 года: преподобного Самсона — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя тяжело работать и завидовать. Если сегодня идет дождь — до Бабьего лета будут идти дожди.
Что случилось 27 июня?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Самсона. Он был родом с обеспеченной семьи, учился на врача, но осознал, что его предназначение — помогать нуждающимся. Он часто лечил бедняков, который не могли платить за это. После смерти родителей Самсон получил наследство, которое сразу раздал, а сам переехал в другой город, где приобрел маленький домик и в нем бесплатно принимал пациентов. В народе этот день называют Самсон Сеногной.
Что нельзя делать 27 июня:
- тяжело работать;
- долго смотреть в зеркало, ведь так можно лишиться красоты;
- завидовать;
- ругаться.
Народные приметы и поверья:
- облачное небо — погода скоро испортиться;
- идет дождь — до Бабьего лета будут идти дожди;
- пчелы злые и кусающие — будет засуха.
День ангела празднуют:
Владимир, Георгий, Егор, Иван, (Иоанн), Иоанна, Юрий.
Родились 27 июня:
1975 год — Тоби Магуайр, американский актер, наиболее известный своей ролью Питера Паркера в трилогии фильмов "Человек-паук" (2002-2007 гг.);
1991 год – Денис Прокопенко, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.
Также в этот день:
1663 год — в Нежине проходит казацкий совет (Черная рада), на котором гетманом Левобережной Украины избирают Ивана Брюховецкого;
1929 год — впервые была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения;
1931 год — в США изобретатель Игорь Сикорский получает патент на изобретение первого вертолета;
1964 год — в Вашингтоне открывают памятник Тарасу Шевченко.
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.