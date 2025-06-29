29 червня 2025 року: Петра і Павла — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти ягоди і займатися рукоділлям. Йде дощ — погана погода протримається ще 40 днів.
Що сталося 29 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Петра і Павла. Це велике церковне свято. Петро входив до числа дванадцяти апостолів Ісуса Христа, а також був його близьким другом. Павло був соратником Петра, але не був одним із дванадцяти апостолів. Петра і Павла називають "первоверховними" апостолами, адже вони були першими впливовими проповідниками християнської віри. Також цього дня закінчується Петрівський піст.
Що не можна робити 29 червня:
- займатися важкою роботою;
- сваритися;
- вживати алкоголь;
- їсти ягоди;
- займатися рукоділлям.
Народні прикмети та повір'я:
- ясно — весь рік буде гарна погода;
- йде дощ — погана погода протримається ще 40 днів;
- вранці багато роси — буде спекотний день;
- перестала співати вже зозуля — зима буде ранньою, якщо все ще співає — осінь затягнеться.
День ангела святкують:
Павло, Петро.
Народилися 29 червня:
1947 рік — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" і "Той, хто пройшов крізь вогонь".
Також цього дня:
1174 рік — Полтаву вперше згадали в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. (сама назва з'явилася 1430 року);
1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" спалахує і вщент згорає театр "Глобус".
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.