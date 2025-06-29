29 июня 2025 года: Петра и Павла — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть ягоды и заниматься рукоделием. Идет дождь — плохая погода продержится еще 40 дней.
Что случилось 29 июня?
Сегодня православная церковь почитает память святых апостолов Петра и Павла. Это большой церковный праздник. Петр входил в число двенадцати апостолов Иисуса Христа, а также был его близким другом. Павел был соратником Петра, но не был одним из двенадцати апостолов. Петра и Павла называют "первоверховными" апостолами, ведь они были первыми влиятельными проповедниками христианской веры. Также в этот день заканчивается Петровский пост.
Что нельзя делать 29 июня:
- заниматься тяжелой работой;
- ссориться;
- употреблять алкоголь;
- есть ягоды;
- заниматься рукоделием.
Народные приметы и поверья:
- ясно — весь год будет хорошая погода;
- идет дождь — плохая погода продержится еще 40 дней;
- утром много росы — будет жаркий день;
- перестала петь уже кукушка — зима будет ранней, если все еще поет — осень затянется.
День ангела празднуют:
Павел, Петр.
Родились 29 июня:
1947 год — Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер, автор фильмов "Фучжоу" и "Прошедший Сквозь Огонь" .
Также в этот день:
1174 год — Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. (само название появилось в 1430 году);
1613 год — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорается и дотла сгорает театр "Глобус".
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.