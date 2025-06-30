Брайан О'Коннор повернеться: Він Дізель розкрив дату виходу фінального "Форсажу 11"

Американський актор Він Дизель працює над виходом нового фільму "Форсаж". Актор бажає "возз'єднати" головних героїв Домініка Торетто і Брайана О'Коннора.

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Він Дізель приєднався до колег по "Форсажу" — акторів Тайріза Гібсона і Коді Вокера (молодший брат актора Пола Вокера, — ред.) на заході для автолюбителів Fuel Fest у штаті Каліфорнія. Про це повідомило видання Variety.

"Форсаж 11" трейлер російською мовою

Під час короткого візиту Він Дізель розповів фанатам, що чекати від фінального фільму "Форсаж". Він підтвердив реліз картини на квітень 2027 року.

Творці фільму запропонували Він Дізелю випустити фінал "Форсажу" саме в цей термін. Він Дізель озвучив три свої умови: повернути франшизу до Лос-Анджелеса, повернути культуру вуличних перегонів і третє — "возз'єднати" героїв Домініка Торетто і Брайана О'Коннора.

Питання залишається з останньою умовою, адже актор Пол Вокер, який грав багато років О'Коннора, загинув в автокатастрофі ще 2013 року. Вокер знімався з Дизелем у шести частинах "Форсажу".

Для зйомок у черговій картині Вокера, очевидно, доведеться ставити в цифровому форматі, підкреслює видання.

"Лос-Анджелес — це місце, де 25 років тому почалися зйомки "Форсажу". Тепер "Форсаж" нарешті повернеться додому", — сказав Він Дізель з приводу місця зйомок картини.

Останній фільм франшизи "Форсаж" вийшов у прокат 19 травня 2023 року і зібрав понад $700 млн за виробничого бюджету в $340 млн. Студія не пояснює, чи продовжить "Форсаж 11" історію "Форсажу 10" після тривалої затримки.

Нагадаємо, французький режисер Луї Летер'є заявляв про вихід "Форсажу 11" у 2026 році, ця картина стане останньою у франшизі.

Фокус також писав, що британський Принц Вільям очолив рейтинг найсексуальніших чоловіків 2023 року і потіснив Віна Дизеля.