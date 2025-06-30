Брайан О'Коннор вернется: Вин Дизель раскрыл дату выхода финального "Форсажа 11"

Американский актер Вин Дизель работает над выходом нового фильма "Форсаж". Актер потребовал "воссоединить" главных героев Доминика Торетто и Брайана О'Коннора.

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Вин Дизель присоединился к коллегам по "Форсажу" — актерам Тайризу Гибсону и Коди Уокеру (младший брат актера Пола Уокера, — ред.) на мероприятии для автолюбителей Fuel Fest в штате Калифорния. Об этом сообщило издание Variety.

"Форсаж 11" трейлер на русском языке

Во время краткого визита Вин Дизель рассказал фанатам, что ждать от финального фильма "Форсаж". Он подтвердил релиз картины на апрель 2027 года.

Создатели фильма предложили Вин Дизелю выпустить финал "Форсажа" именно в этот срок. Вин Дизель озвучил три своих условия: вернуть франшизу в Лос-Анджелес, вернуть культуру уличным гонок и третье — "воссоединить" героев Доминика Торетто и Брайана О'Коннора.

Вопрос остается с последним условием, ведь игравший много лет О'Коннора актер Пол Уокер погиб в автокатастрофе еще в 2013 году. Уокер снимался с Дизелем в шести частях "Форсажа".

Для съемок в очередной картине Уокера, очевидно, придется ставить в цифровом формате, подчеркивает издание.

"Лос-Анджелес — это место, где 25 лет назад начались съемки "Форсажа". Теперь "Форсаж" наконец-то вернется домой", — сказал Вин Дизель по поводу места съемок картины.

Последний фильм франшизы "Форсаж" вышел в прокат 19 мая 2023 года и собрал более $700 млн при производственном бюджете в $340 млн. Студия не поясняет, продолжит ли "Форсаж 11" историю "Форсажа 10" после долгой задержки.

Напомним, французский режиссер Луи Летерье заявлял о выходе "Форсажа 11" в 2026 году, данная картина станет последней во франшизе.

Фокус также писал, что британский Принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин 2023 года и потеснил Вин Дизеля.