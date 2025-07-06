6 липня 2025 року: Сисоя Великого — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна робити щось поспіхом і ображатися.

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Що сталося 6 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять ченця-пустельника Сисоя Великого. Він навчав людей смирення і проповідував, що кожен може щиро покаятися у своїх гріхах, і Господь обов'язково пробачить його. Тому вважається, що сьогодні можна і потрібно каятися у своїх гріхах, молитися Богу про прощення.

Що не можна робити 6 липня:

робити щось поспіхом;

ображатися на когось, не давати шанс на примирення;

жінкам прибирати в будинку, можна тільки чоловікам;

зневажливо ставитися до тварин і рослин.

Народні прикмети та повір'я:

місяць у тумані — до похолодання;

місяць білого кольору — опадів чекати не варто;

листя починає жовтіти — осінь буде ранньою.

День ангела святкують:

Андрій, Федір, Валентин, Антон, Анатолій, Гліб, Віктор, Олександр, Уляна, Юлія.

Народилися 6 липня:

1946 рік — Джордж Буш-молодший, 43-й президент США (2001-2009), син 41-го президента США Джорджа Буша;

1975 рік — 50 Cent (наст. ім'я Кертіс Джексон), американський реп-виконавець, актор, продюсер;

1980 рік — Єва Грін, французька актриса кіно, театру і телебачення, модель.

Також цього дня:

1439 рік — підписано Флорентійську унію, яка заклала основи створення греко-католицької церкви;

1687 рік — Ісаак Ньютон опублікував "Philosofiae naturalis principia mathematika", де викладено відкриття в галузі прикладної математики, астрономії та фізики;

1785 рік — долар став національною валютою США;

1957 рік — знайомство Джона Леннона і Пола Маккартні;

1958 рік — урочисте відкриття Національного експоцентру України ("ВДНГ").

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.