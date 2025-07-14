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14 липня 2025 року: апостола Акіли — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна мати справу з вогнем і вести переговори.
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Що сталося 14 липня?
Сьогодні православна церква вшановує апостола Акілу. Він разом зі своєю дружиною Пріскіллою проповідував християнство, Акіла був учнем апостола Павла і єпископом. Убили їх обох язичники, які в ті часи переслідували християн.
Що не можна робити 14 липня:
- мати справу з вогнем;
- вести переговори;
- викидати залишки їжі зі столу.
Народні прикмети та повір'я:
- суха погода — до теплої осені;
- дерева починають червоніти — буде гарний урожай грибів;
- у водоймах плавають чайки — погода покращиться;
- дощ — весь тиждень буде мокра погода.
Народилися 14 липня:
1977 рік — Вікторія, кронпринцеса Швеції.
Також цього дня:
1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова та Кракова);
1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая.
Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.