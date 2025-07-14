14 липня 2025 року: апостола Акіли — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна мати справу з вогнем і вести переговори.

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Що сталося 14 липня?

Сьогодні православна церква вшановує апостола Акілу. Він разом зі своєю дружиною Пріскіллою проповідував християнство, Акіла був учнем апостола Павла і єпископом. Убили їх обох язичники, які в ті часи переслідували християн.

Що не можна робити 14 липня:

мати справу з вогнем;

вести переговори;

викидати залишки їжі зі столу.

Народні прикмети та повір'я:

суха погода — до теплої осені;

дерева починають червоніти — буде гарний урожай грибів;

у водоймах плавають чайки — погода покращиться;

дощ — весь тиждень буде мокра погода.

Народилися 14 липня:

1977 рік — Вікторія, кронпринцеса Швеції.

Також цього дня:

1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова та Кракова);

1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.